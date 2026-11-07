Nữ sinh từ đội tuyển Văn rẽ sang Kế toán, nhận học bổng GrabScholar

Từng đạt giải ba Ngữ văn cấp thành phố, Lý Gia Hân lại chọn Kế toán. Bài luận về mục tiêu tương lai giúp Hân xuất sắc nhận học bổng toàn phần GrabScholar 2026.

Một ngày cuối tháng 9, nhóm chat của gia đình Lý Gia Hân (sinh viên trường Đại học Sài Gòn, TP.HCM) bỗng rộn ràng hơn thường lệ. Tấm ảnh chụp màn hình mà cô con gái vừa gửi lên là email thông báo nhận học bổng đại học toàn phần GrabScholar 2026. Lời chúc mừng của ba mẹ lập tức nối nhau gửi vào khung chat.

Thời điểm nhận tin, Hân vẫn đang trông các em nhỏ trong vai trò cộng tác viên của phường. Niềm vui vỡ òa, nhưng cô gái 18 tuổi vẫn cố giữ bình tĩnh. Với nữ sinh viên năm nhất, học bổng ấy tiếp thêm động lực để Hân tự tin theo đuổi mục tiêu phía trước.

Cô học trò yêu Văn nhưng quyết theo học Kế toán

Năm lớp 10, Hân lỡ hẹn với đội tuyển Văn ngay từ vòng loại cấp trường. Hai năm sau, cô học trò thử sức lần nữa với tâm thế điềm tĩnh hơn. “Lần này, mình không ôn luyện dồn dập, chỉ đào sâu nghị luận văn học và thơ, để cảm xúc dẫn lối cho từng con chữ. Với mình, mỗi bài văn giống một lần được nói thật lòng”, Hân hồi tưởng.

Sự chân thành ấy đưa Hân đến giải ba môn Ngữ văn cấp thành phố năm lớp 12, cột mốc đáng nhớ thời áo trắng.

Lý Gia Hân hiện là sinh viên năm nhất ngành Kế toán, trường Đại học Sài Gòn.

Trong gia đình, ai cũng nghĩ Hân sẽ gắn bó với ngành học liên quan đến con chữ ở bậc đại học. Thế rồi, trong phiếu nguyện vọng, Hân đặt bút ghi tên ngành Kế toán - lĩnh vực của số liệu và logic, chẳng mấy liên quan đến những trang văn. Song, quyết định tưởng như trái ngược ấy đến từ sự cân nhắc kỹ lưỡng của cô gái trẻ.

“Mình yêu môn Văn, nhưng cũng hiểu rằng con đường ấy thường dẫn đến công việc thiên về sáng tác, báo chí hay viết lách. Kế toán lại mở ra thế giới khác, thực tế hơn, nơi từng con số đều cần sự tỉ mỉ, cẩn trọng. Toán chưa phải môn sở trường, nhưng điều đó lại thôi thúc mình thử thách bản thân, rèn tư duy chặt chẽ và nền tảng nghề nghiệp vững vàng hơn”, Hân bày tỏ.

Trang vở chi chít công thức của nữ sinh viên ngành Kế toán.

Từ trang nghị luận giàu cảm xúc, Hân bước sang thế giới của chứng từ và số liệu. Sự chỉn chu trong từng câu chữ, thói quen soát lại từng ý trong bài văn, giờ tiếp tục theo Hân vào những con số cần sự chính xác tuyệt đối.

“Mình nhớ mãi gương mặt rạng rỡ của ba giữa trưa hè nắng gắt”

Ba của Hân, chú Lý Công Thắng, là đối tác tài xế GrabBike. Đều đặn từ thứ hai đến chủ nhật, ngày nào chú cũng chạy xe từ 7h sáng đến chiều. Thời gian còn lại, ba thường dành cho gia đình. Còn mẹ Hân làm bảo mẫu, quen với sự ân cần, nhẫn nại bên con trẻ. Sự chu đáo ấy theo mẹ về nhà, thành lời hỏi han, nhắc nhở dành cho Hân mỗi ngày.

Giờ chạy xe của ba thường trùng giờ Hân đến lớp, nên mỗi lần ngồi sau xe ba đều thành kỷ niệm khó quên. Chuyến xe Hân nhớ nhất là lần ba đưa đi thi bằng lái ở Nhà Bè (TP.HCM). Hôm ấy, nắng trưa đổ xuống gay gắt, quãng đường xa khiến Hân mệt rã rời. Kết quả thi không như ý, nhưng điều Hân ghi nhớ lâu hơn cả là gương mặt rạng rỡ của ba.

“Ba ít nói lắm, cũng không quen thể hiện tình cảm. Thế nhưng hôm đó ba bắt chuyện, pha trò suốt dọc đường chỉ để mình quên đi cái nắng và bớt mệt. Mỗi lần được ngồi sau xe ba trong dịp quan trọng, nhìn nét mặt vui vẻ của ba, mình thấy lòng ấm lại và an tâm lắm”, Hân xúc động kể.

Hân xem lại bức ảnh chụp cùng ba trong ngày lễ tốt nghiệp THPT.

Kể về lần mở lòng với ba mẹ về quyết định thi vào ngành Kế toán, Hân cho biết ba mẹ ban đầu bất ngờ nhưng hoàn toàn tôn trọng mong muốn của em. Chú Thắng nhớ lại: “Đó là định hướng của cháu nên gia đình tôi luôn ủng hộ. Vợ chồng tôi chỉ dặn con, đã quyết thì phải có trách nhiệm với lựa chọn của mình, cố gắng học thật tốt và kiên trì theo đuổi ước mơ đến cùng”.

Ba mẹ luôn là hậu phương vững chắc, dõi theo từng chặng đường học tập của Hân. Ảnh: NVCC.

Trong mắt ba, Hân là cô con gái ngoan, tự giác và luôn có mục tiêu rõ ràng. Hiểu tính con hay giữ trăn trở riêng để ba mẹ yên lòng, chú Thắng luôn dặn con nhớ rằng gia đình là hậu phương vững chắc. “Có khó khăn hay điều gì băn khoăn, con cứ mở lòng chia sẻ, vì ba mẹ lúc nào cũng sẵn sàng lắng nghe và hỗ trợ con hết mình”, ba Hân nhắn nhủ con gái.

Bước ngoặt ở tuổi 18 cùng GrabScholar

Là đối tác tài xế Grab lâu năm, chú Thắng có cơ hội biết đến chương trình học bổng GrabScholar và chủ động chia sẻ với con gái. Sau 2 năm triển khai tại Việt Nam, chương trình đã trao tổng cộng hơn 600 suất học bổng và hỗ trợ học tập. Riêng năm 2026, GrabScholar dành 6 suất học bổng đại học toàn phần và 300 suất hỗ trợ học tập trị giá 1 triệu đồng mỗi suất cho học sinh, sinh viên trên cả nước, trong đó có con em đối tác tài xế và đối tác thương nhân Grab. Chương trình đã nhận sự hỗ trợ từ Quỹ Grab vì cộng đồng (GrabForGood), cùng sự phối hợp của VietHope.

Không chần chừ, Hân bắt tay chuẩn bị hồ sơ, trong đó phần dồn nhiều tâm sức là bài luận về mục tiêu học tập trong 3-5 năm tới. Sau hơn một tuần suy nghĩ, Hân hoàn thiện bài luận với lộ trình rõ ràng cho những năm đại học. Nữ sinh đặt mục tiêu học thêm tiếng Trung, củng cố chuyên môn Kế toán và chinh phục chứng chỉ quốc tế ACCA do Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh quốc cấp. Với Hân, đó là cách nâng cao năng lực cạnh tranh, chủ động thích ứng khi trí tuệ nhân tạo (AI) dần thay thế nhiều đầu việc trong ngành.

Ngày đi phỏng vấn, Hân không khỏi hồi hộp. Các anh chị tình nguyện viên của VietHope chủ động trò chuyện, động viên, giúp nữ sinh thoải mái hơn. “Anh chị giám khảo cũng thân thiện, không khí giống buổi tâm sự chân tình hơn là phỏng vấn. Nhờ vậy, mình tự tin nói hết suy nghĩ và dự định cá nhân”, Hân nhớ lại.





Với học bổng GrabScholar, Hân có thêm điều kiện học tập, trau dồi ngoại ngữ và kết nối bạn bè.

Học bổng toàn phần GrabScholar hỗ trợ Hân toàn bộ học phí trong 4 năm đại học, với khoản sinh hoạt phí 3,45 triệu đồng/tháng (10 tháng/năm), cùng cơ hội tham gia chương trình phát triển kỹ năng và định hướng nghề nghiệp do VietHope triển khai. Hân dự định dành học bổng cho việc học, trước mắt là ôn thi chứng chỉ tiếng Anh, sau đó đến tiếng Trung và chứng chỉ nghề nghiệp. Nữ sinh cũng hy vọng qua chương trình sẽ kết nối với nhiều bạn sinh viên giỏi để cùng học hỏi.

Tự hào về nỗ lực của con gái, chú Thắng cho biết: “Gia đình tôi vui mừng khi thấy Hân suy nghĩ chín chắn, nghiêm túc đầu tư cho tương lai. Chúng tôi cảm ơn Grab và chương trình GrabScholar đã tạo điều kiện giúp đỡ cháu. Đây là món quà ý nghĩa, tiếp thêm động lực để cháu vững bước trên con đường học tập”.

Gia Hân (đứng thứ ba từ phải sang) cùng các sinh viên nhận học bổng toàn phần GrabScholar 2026 tại lễ trao học bổng.

Thấu hiểu nỗi niềm của ba mẹ, Hân tự nhắc nhở bản thân không ngừng cố gắng. Mùa hè chờ kết quả đại học, Hân làm pha chế 8 tiếng mỗi ngày. Song bước vào ngưỡng cửa giảng đường, nhờ điểm tựa từ học bổng GrabScholar, cô tân sinh viên có điều kiện để sắp xếp lại thời gian, dành trọn tâm sức cho mục tiêu đã đặt ra. “Mình biết ba mẹ đã hy sinh rất nhiều để con gái được đến trường. Giờ đây, mình có thể yên tâm dành nhiều thời gian cho sách vở. Mình sẽ học thật giỏi, không phụ sự tin tưởng và tình thương yêu của ba mẹ”, Hân bộc bạch.