Học bạ, bằng cấp được tích hợp trên VNeID từ tháng 5/2026

Thay vì phải mang theo "lỉnh kỉnh" các loại bằng cấp giấy, giờ đây công dân chỉ cần một mã "hồ sơ học tập suốt đời" duy nhất trên VNeID để tra cứu học bạ, bằng cấp.

Người dân được tích hợp tự động hồ sơ học tập suốt đời lên VNeID từ tháng 5/2016.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 88 quy định về quản lý dữ liệu giáo dục và đào tạo, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/5/2026.

Theo quy định mới, dữ liệu giáo dục và đào tạo được sử dụng nhằm phục vụ công tác phát triển giáo dục, quản lý hệ thống giáo dục quốc dân, đơn giản hóa thủ tục hành chính và xây dựng Chính phủ số.

Đáng chú ý, dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời sau khi được tiếp nhận, lưu trữ hợp lệ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục và đào tạo sẽ được chia sẻ, liên thông tích hợp tự động trên ứng dụng định danh quốc gia VNeID.

Hồ sơ học tập suốt đời bao gồm toàn bộ dữ liệu số được ghi nhận trong quá trình học, gồm: học bạ, văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đánh giá năng lực, các thành tích học tập khác.

Các cá nhân gồm học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên nói riêng và người dân nói chung có quyền khai thác dữ liệu hồ sơ học tập của bản thân đã được tích hợp trên ứng dụng này để sử dụng tương đương cho các loại văn bản giấy liên quan.

Nhờ vậy, người dân có thể sử dụng các dữ liệu này thay thế những giấy tờ truyền thống.

Ngoài ra, việc khai thác cũng có thể thực hiện thông qua các ứng dụng khác nếu đáp ứng đủ điều kiện về kiểm tra, xác thực dữ liệu và bảo đảm giá trị pháp lý tương đương dữ liệu gốc theo quy định của pháp luật về dữ liệu và giao dịch điện tử.

Các cơ sở giáo dục được khai thác thông tin về người học, nhà giáo thuộc phạm vi quản lý của đơn vị. Công tác thu thập, xử lý dữ liệu cá nhân liên quan đến người học, nhà giáo và cán bộ quản lý chỉ được thực hiện trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.

Bộ GD&ĐT hoàn thành việc cấp mã hồ sơ học tập suốt đời cho toàn bộ người học trước ngày 1/1/2027.

Toàn bộ quá trình xây dựng, kết nối và chia sẻ dữ liệu phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an ninh mạng, tiếp cận thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Các cơ quan trong hệ thống giáo dục quốc dân có trách nhiệm chuẩn bị hệ thống công nghệ hoặc sử dụng dịch vụ của các nhà cung cấp để phục vụ việc tạo lập, báo cáo dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời đúng theo lộ trình quy định.