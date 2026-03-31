Hà Nội yêu cầu rà soát cuộc thi Đấu trường VioEdu

Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu rà soát việc tổ chức cuộc thi Đấu trường VioEdu. Các trường không sử dụng kết quả cuộc thi này để xét danh hiệu thi đua.

Các hành vi gian lận của học sinh, giám thị được ban tổ chức ghi lại. Ảnh: BTC.

Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết đã nhận thông tin phản ánh của báo chí về hành vi gian lận diễn ra trong cuộc thi Đấu trường VioEdu.

Sở đề nghị UBND các xã, phường; các trường trực thuộc Sở rà soát, kiểm tra việc triển khai cuộc thi này tại các trường học trên địa bàn.

Đồng thời, Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị xử lý nghiêm các trường hợp thực hiện không đúng quy định theo phản ánh của báo chí (nếu có). Các trường không sử dụng kết quả cuộc thi Đấu trường VioEdu để xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đối với tập thể, cá nhân.

Trước đó, như Tri Thức - Znews đưa tin, ở vòng thi VioEdu cấp cấp xã, phường tại Hà Nội (diễn ra ngày 18-20/3), ban tổ chức ghi nhận nhiều hình ảnh vi phạm gian lận, bao gồm: Cố tình đặt camera sai vị trí, tạo góc khuất để can thiệp bài thi; chụp, sao chép, phát tán trái phép đề thi, mã ca thi; giám thị ra vào khu vực thi, nhắc bài, hỗ trợ học sinh làm bài và nhiều hành vi gian lận khác.

Theo quy định của cuộc thi, toàn bộ kết quả thi của các ca thi/phòng thi vi phạm sẽ bị hủy bỏ.

Đấu trường VioEdu (trước đây là Đấu trường Toán học VioEdu) là sân chơi kiến thức trực tuyến miễn phí dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 9 toàn quốc.

Nhiều năm qua, hầu hết trường tiểu học trên cả nước khuyến khích học sinh dự thi. Thí sinh có thể đăng ký tài khoản tự do hoặc sử dụng tài khoản do nhà trường cấp để thi đấu.

Toàn bộ quá trình làm bài của thí sinh được giám sát trực tuyến, kết hợp với giám thị tại chỗ để đảm bảo các ca thi diễn ra trọn vẹn và minh bạch. Sau vòng thi khu vực, những học sinh đạt kết quả xuất sắc sẽ tiếp tục tranh tài tại vòng cấp tỉnh, thành phố và toàn quốc.