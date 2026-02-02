Gánh hậu quả vì gian lận trong kỳ thi tiếng Anh

Một sinh viên Trung Quốc bị Tòa án Tuen Mun (Hong Kong, Trung Quốc) tuyên phạt 3 tháng tù giam vì thuê người thi hộ TOEFL tại Campuchia và nộp kết quả gian lận để tốt nghiệp.

Sinh viên Đại học Lingnan (Hong Kong, Trung Quốc) gian lận trong kỳ thi TOEFL. Ảnh: SCMP.

Theo SCMP, sinh viên gian lận tên là Huang Xinyi, 22 tuổi, hiện là sinh viên Đại học Linhnan. Tại phiên xét xử, Huang thừa nhận đã nộp cho Đại học Lingnan một chứng chỉ TOEFL mua với giá 300 USD vào tháng 5/2024 mà không trực tiếp dự thi.

Khi đó, cô đang theo học chương trình cử nhân ngành Hành chính công và Quản trị thông minh. Hai ngành này yêu cầu sinh viên cần đạt tối thiểu 87 điểm TOEFL hoặc 6.5 IELTS để đủ điều kiện tốt nghiệp.

Nữ sinh khai nhận đã trượt 4 lần thi TOEFL và IELTS trước đó nên quyết định sang Campuchia thi lại vì nghĩ rằng việc đạt điểm cao ở đây sẽ dễ hơn. Ngày thi, Huang viện lý do không khỏe rồi thuê một người bên ngoài phòng thi làm bài thay.

Khi nhà trường nghi ngờ kết quả, cô giải thích rằng đã chỉnh sửa ảnh trên phiếu điểm vì không hài lòng với ngoại hình. Chỉ đến khi Đại học Lingnan liên hệ với Cơ quan Dịch vụ Khảo thí Giáo dục (ETS) của Mỹ - đơn vị tổ chức TOEFL, Huang mới thừa nhận hành vi gian lận.

Đáng chú ý, nếu gian lận trót lọt, có thể Huang sẽ bắt đầu học chương trình thạc sĩ tại Đại học Baptist vào tháng 10/2026. Tuy nhiên, với những tội danh hiện tại, cô bị hoãn tốt nghiệp một năm và có thể đối mặt với mức phạt tối đa 10 năm tù.

Theo phán quyết công bố ngày 2/2, thẩm phán David Chum Yau-fong cho rằng hình phạt lao động công ích là không đủ do hành vi của Huang thể hiện sự coi thường nghiêm trọng đối với tính liêm chính học thuật.

Báo cáo của bộ phận quản chế cũng nhận định sự hối lỗi của bị cáo chỉ mang tính hình thức, xuất phát từ lo sợ bị phạt tù và án lao động công ích khó có khả năng thay đổi thái độ vụ lợi này.

Tòa nhấn mạnh cần áp dụng bản án mang tính răn đe trong bối cảnh các hành vi gian lận tương tự gia tăng, buộc các trường đại học phải tiêu tốn nhiều nguồn lực để xác minh văn bằng, chứng chỉ của sinh viên.

Luật sư bào chữa đề nghị xem xét hình phạt thay thế nhưng bị thẩm phán bác bỏ, cho rằng bị cáo không thể đòi “cơ hội thứ hai”, đặc biệt khi Huang đã nộp hồ sơ học thạc sĩ từ giữa năm 2024 dù biết chưa đáp ứng yêu cầu tiếng Anh.

Ban đầu, tòa dự kiến mức án 5 tháng tù, song giảm còn 3 tháng do bị cáo nhận tội và hợp tác trong quá trình xử lý kỷ luật nội bộ của Đại học Lingnan.

Huang Xinyi không phải trường hợp duy nhất gian lận trong kỳ thi tiếng Anh. Trước đó, một sinh viên 24 tuổi đến từ Thâm Quyến cũng bị tuyên 3 tháng tù vì gian lận trong kỳ thi TOEFL. Người này thừa nhận chi 68.000 nhân dân tệ để thuê người khác thi TOEFL thay tại Malaysia.