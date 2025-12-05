Học 7 ngành cùng lúc để làm đẹp hồ sơ tìm việc

Trong khi các sinh viên khác chỉ dừng ở 1-2 ngành học, nhiều người ở Mỹ học 5-7 ngành cùng lúc dù số tín chỉ vượt mức và gây quá tải.

Sinh viên ở Mỹ học 3-4 ngành cùng lúc, thậm chí là 7 ngành. Ảnh: Pexels.

Khi còn học trung học tại khu vực Vịnh California (Mỹ), Sophia Duran theo học 8 khóa chứng chỉ AP và 3 khoá chương trình kép ở trường cao đẳng cộng đồng. Nữ sinh kỳ vọng lộ trình này sẽ giúp hồ sơ của cô nổi bật hơn trong mắt bộ phận tuyển sinh của các trường đại học.

Tuy nhiên, khi vào Đại học Syracuse, cô nhận ra việc học sớm chương trình đại học mang đến hệ quả ngoài dự tính là đã tích lũy hơn một năm tín chỉ.

“Cố vấn nói tôi có thể tốt nghiệp sớm một kỳ hoặc học 3 ngành cùng lúc. Tôi lại muốn trải nghiệm đủ 4 năm đại học theo lộ trình quen thuộc nên quyết định tận dụng tối đa quãng thời gian này bằng cách học thêm ngành mới", Sophia Duran chia sẻ.

Nhiều sinh viên lấp đầy thời khoá biểu bằng cách học nhiều ngành cùng lúc. Ảnh: Pexels.

Học để tìm việc

Vốn theo học hai ngành là Tài chính và Phân tích kinh doanh - ngành học phổ biến tại Đại học Syracuse, Duran đăng ký bổ sung ngành Khởi nghiệp và Doanh nghiệp mới nổi. Tuy vậy, khi bước vào năm ba, cô vẫn thấy khó lấp đầy thời khóa biểu và quyết định đăng ký ngành thứ tư là Kinh tế học. Qua đó, nữ sinh trở thành số ít sinh viên tại trường này theo học 4 ngành cùng lúc.

Khắp nước Mỹ, một số sinh viên khác cũng đang theo học nhiều ngành cùng lúc, thậm chí đã có người học đến 7 ngành. Theo Cục Điều tra Dân số Mỹ, khoảng 10% sinh viên giai đoạn 2009-2019 tốt nghiệp với 2 ngành. Nhóm người này thích ứng tốt hơn trước biến động kinh tế và mất việc.

Tuy nhiên, dữ liệu liên quan đến sinh viên học 3-4 hoặc nhiều ngành hơn gần như không có, cũng chưa có nghiên cứu xác định việc học nhiều ngành mang lại lợi ích tương tự học 2 ngành.

Trong bối cảnh sinh viên và phụ huynh ngày càng quan tâm đến hiệu quả đầu tư của tấm bằng đại học và triển vọng nghề nghiệp, nhiều sinh viên, trong đó có Duran, kỳ vọng học nhiều ngành sẽ giúp hồ sơ tìm việc nổi bật hơn.

Duran thừa nhận với Inside Higher Ed rằng việc gây ấn tượng với nhà tuyển dụng là lý do lớn nhất khiến cô theo đuổi 4 ngành cùng lúc. “Ai cũng muốn trông toàn diện hơn và học nhiều ngành là một cách thể hiện điều đó", cô nói.

Tuy nhiên, theo ông Shawn VanDerziel, CEO Hiệp hội Quốc gia các trường cao đẳng và Nhà tuyển dụng, các doanh nghiệp không nhất thiết ưu tiên ứng viên học 4 ngành trở lên. Ông cho rằng nhà tuyển dụng chỉ tìm kiếm kiến thức và kỹ năng cụ thể, và việc học nhiều ngành chỉ mang tính tín hiệu chứ không phải minh chứng mạnh mẽ nhất về năng lực. Một số nghề đặc thù như viết khoa học có thể là ngoại lệ.

Quan điểm này được Rahul Palle, sinh viên Đại học Arizona State, người đang theo học năm ngành, xác nhận. Dù kỳ vọng một ngày mở công ty riêng, nam sinh cho biết khi tìm thực tập, nhà tuyển dụng không ấn tượng với số lượng ngành anh theo học. Thay vào đó, doanh nghiệp chỉ chú trọng kỹ năng và kinh nghiệm phù hợp.

Palle nêu ví dụ một nhà tuyển dụng trong lĩnh vực tài chính thẳng thắn nói rằng họ không bị thuyết phục khi thấy nam sinh học thêm ngành Quản trị chuỗi cung ứng, Kế toán, Kinh tế hay Quản trị kinh doanh.

Học nhiều ngành để làm đẹp hồ sơ, nhưng việc này lại trở thành ác mộng vì gây quá tải, thiếu ngủ. Ảnh: Pexels.

Tại Đại học Arizona State, việc học nhiều ngành không quá xa lạ. Đại diện trường cho biết hiện có 8 sinh viên đang theo học bốn 4 ngành. Tuy nhiên, con số này chỉ chiếm 1/10.000 trong tổng số hơn 65.000 sinh viên đại học học trực tiếp.

Giống Duran, Palle bắt đầu bổ sung ngành vì đã tích lũy tín chỉ tương đương hơn hai năm đại học. Song, nam sinh cho biết sau năm nhất, dù học nhiều ngành hiếm gặp, số người ấn tượng với việc này ngày càng giảm. Với anh, giá trị lớn nhất của việc học 5 ngành cùng lúc là lượng kiến thức mở rộng.

“Là sinh viên toàn thời gian, tôi thấy mình nhận được nhiều giá trị. Bạn có thể mở rộng quan hệ, gặp giáo sư từ các trường danh tiếng và học được rất nhiều trong thời gian ngắn", nam sinh chia sẻ.

Lịch học ác mộng?

Với một số sinh viên, học thêm ngành không đồng nghĩa lịch học quá tải. Duran cho biết cô từng kỳ vọng dồn môn vào 2 năm đầu rồi giảm tải khi lên lớp trên, nhưng điều đó không diễn ra. Dù vậy, cô chưa từng phải học số tín chỉ quá lớn trong một kỳ và một số môn trùng nhau giữa các ngành giúp cô sắp xếp việc học dễ dàng hơn.

Ngược lại, Palle học khoảng 27 tín chỉ mỗi kỳ - vượt xa mức tối đa 18 tín chỉ do nhà trường đề ra và cần xin phép riêng. Mỗi ngày, nam sinh dậy lúc 6h30, đi tập gym, ăn sáng rồi bắt đầu chín tiếng học liên tục từ 9h. Khi không trên lớp, anh gần như luôn học hoặc làm việc.

“Điều quan trọng là cân bằng. Nếu chỉ làm việc cả ngày, bạn sẽ kiệt sức rất nhanh", nam sinh chia sẻ.

Trường hợp học 7 ngành cùng lúc là Hojae Kirkpatrick, sinh viên Đại học Oklahoma. Anh cho biết mình từng học tới 50 tín chỉ mỗi kỳ suốt nhiều năm và hy vọng được Guinness công nhận.

Dù lịch học chật kín, nam sinh nói bản thân không quản lý thời gian quá cứng nhắc.

“Nhiều người nghĩ tôi bất thường vì không dùng lịch. Tôi hơi trì hoãn vì thấy thú vị khi đối mặt áp lực lớn dần từ deadline và xoay xở để tạo ra ‘kiệt tác’ dưới áp lực", nam sinh nói, nhưng cũng thừa nhận lịch ngủ rất kém. Vào mùa thi, anh học 1,5 tiếng rồi lại ngủ 1,5 tiếng, lặp đi lặp lại như vậy suốt đêm.

Đáng chú ý, tại Mỹ, không phải trường nào cũng cho phép sinh viên học hơn hai ngành. Gần đây, Amherst College đã cấm sinh viên đăng ký 3 hoặc 4 ngành vì lo ngại họ quá đào sâu một lĩnh vực, thiếu nền giáo dục toàn diện. Nhà trường cũng không muốn sinh viên học nhiều ngành chỉ để làm đẹp hồ sơ.