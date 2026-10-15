Hoạt chất kỳ diệu có trong hạt cà phê

Trong hạt cà phê có chứa Axit chlorogenic (CGA), nó giúp giảm các chứng viêm, khiến vết thương mau lành. Hoạt chất này giúp cơ thể chống chọi nhiều bệnh mạn tính.

Trong hạt cà phê có chứa Axit chlorogenic (CGA), một hoạt chất có khả năng kháng viêm. Ảnh minh họa: D.M.

Axit chlorogenic (CGA), một hợp chất hóa học tự nhiên thường được tìm thấy trong nhiều loại thực vật và thực phẩm, có lẽ là dạng polyphenol hữu ích nhất đối với sức khỏe con người. CGA đánh dấu sự hiện diện của mình trong cà phê (dù ở nhiều mức độ khác nhau) thông qua việc phô diễn vô số tác dụng hữu ích, đặc biệt là làm giảm tình trạng viêm và chặn đứng cảm giác bồn chồn, nôn nao do caffeine gây ra.

Các hoạt động này luôn song hành cùng nhau, giúp giảm thiểu trạng thái run rẩy, tim đập nhanh hay bứt rứt, lo âu thường thấy sau khi uống cà phê, cho phép những người từng nghĩ mình không thể dung nạp cà phê được hưởng các lợi ích của việc kháng viêm và chống oxy hóa.

Sau khi chuyển đổi sang loại cà phê giàu phenol, Dave Engert - một nhà điều hành tại Thung lũng Paradise, Arizona đã viết thư cho tôi rằng anh ta được trải nghiệm “một tác động êm dịu hơn nhiều so với các loại cà phê khác, hoặc hay chăng, một bước hối thúc dễ dàng và dễ chịu khi có thể thức giấc trong trạng thái “sảng khoái” mà không bị choáng váng hay “hồi hộp”.

CGA mang đến cho các cá nhân nhạy cảm với caffeine thêm nhiều động lực hơn để “thỏa hiệp” với cà phê, từ đó tận hưởng nhiều công dụng hơn từ chất kích thích tự nhiên này cùng với nhiều phenol lành mạnh nữa.

Sẽ không là khiên cưỡng nếu nhấn mạnh giá trị lớn lao của CGA đối với việc làm dịu bớt tình trạng viêm, đặc biệt trong bối cảnh văn hóa Mỹ và các nước phương Tây luôn dành cho các loại ngũ cốc và đường tinh luyện sự ưa chuộng đến mức độ đáng lo ngại. Chứng viêm khiến hết thảy mọi người cảm thấy thảm hại và khốn khổ. Hãy cho phép tôi giúp bạn mường tượng về điều đó.

Bạn bị thương ở cánh tay và vết thương trở nên đỏ tấy, sưng vù và đau nhức. Rất nhanh, vết nhiễm trùng áp đảo các tác nhân kháng viêm trong cơ thể, gây nên một tình trạng mà chỉ có những loại thuốc kháng sinh mạnh nhất mới đủ sức “phản công”.

Hãy thử hình dung một hạt mầm độc hại y hệt cũng đang sinh sôi nảy nở trong tim, phổi, mạch máu, hệ tiêu hóa và thậm chí cả bộ não của bạn nữa. Có thể bạn sẽ không phải chịu cơn đau giống như vết nhiễm trùng trên cánh tay, nhưng các triệu chứng sẽ dần lộ diện, và cuối cùng là, bệnh tật. Loạn cảm [1]. Trầm cảm. Sưng viêm các động mạch tim, dẫn đến nguy cơ mắc bệnh động mạch vành (còn gọi là bệnh tim hay vữa xơ động mạch). Các chứng thoái hóa khác có nguồn gốc từ tình trạng viêm nhiễm bao gồm:

- Ung thư

- Tiểu đường

- Viêm xương khớp

- Bệnh tự miễn [2]

- Thoái hóa hệ thần kinh, chẳng hạn như Parkinson và Alzheimer

Mặc dù không phải tác nhân trực tiếp, tình trạng viêm nhiễm lại kích hoạt“công tắc tổng”, “khởi động” cuộc tấn công của những căn bệnh này. CGA giành danh hiệu “át chủ bài” của cà phê bởi tính hiệu nghiệm trong việc dập tắt các tác động của chứng viêm. Với công dụng thần kỳ như vậy, CGA được điểm mặt đặt tên là “chiến binh chủ lực” chống lại hết thảy các bệnh lý khởi nguồn từ viêm nhiễm, dù là tim mạch hay trầm cảm. Càng tiêu thụ nhiều CGA, bạn càng giảm thiểu được các triệu chứng viêm.

Sau đây là cách mọi việc xảy ra: Trong cơ thể, các phân tử tín hiệu gọi là eicosanoid, cả tốt lẫn xấu, chịu trách nhiệm điều hòa các chức năng gây viêm và miễn dịch. Các phân tử xấu, còn gọi là eicosanoid gây viêm, đạt đến mức cao ngất ngưởng khi có sự hiện diện của mầm mống các chứng bệnh: Viêm khớp, nhiễm trùng và tiểu đường.

Các eicosanoid này gây sưng đỏ và đau rát. Ngược lại, eicosanoid kháng viêm giúp giảm bớt tình trạng sưng viêm và đau nhức. Và bằng cách gia tăng hàm lượng eicosanoid kháng viêm, CGA sẽ hoàn thành vai trò làm dịu những vùng bị thương tổn do viêm.

Đồng thời, bạn còn có thể nạp nhiều eicosanoid kháng viêm hơn nữa thông qua một số loại thực phẩm lành mạnh, chẳng hạn như dầu cá Omega-3, tác nhân kích thích sự hình thành eicosanoid kháng viêm. Trong khi đó, bột mì và đồ sấy khô lại sản sinh ra dạng eicosanoid trái ngược.

Eicosanoid và CRP (protein phản ứng C) chính là các chỉ dấu tình trạng viêm dễ dàng đo lường được trong máu, vì thế bạn hoàn toàn có khả năng tìm hiểu mức độ viêm nhiễm của mình khi yêu cầu bác sĩ làm xét nghiệm CRP.

[1] Trạng thái cảm giác khó chịu, không hài lòng hoặc không khỏe.

[2] Bệnh xảy ra do bộ máy miễn dịch mất khả năng phân biệt các kháng nguyên bên ngoài và tự kháng nguyên.