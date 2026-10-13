Cà phê có làm giảm nguy cơ mắc ung thư?

Cà phê mang tới cho cơ thể nhiều hợp chất chống oxy hóa, những người thường xuyên uống cà phê có thể sẽ giảm nguy cơ mắc ung thư phổi và ung thư nội mạc tử cung.

Uống cà phê thường xuyên góp phần giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư. Ảnh minh họa: K.C.

Trải qua nhiều thập niên tiến hành các nghiên cứu y học trên toàn cầu, con người đã phát hiện ra sự thật về một thứ thức uống cổ xưa, đóng vai trò tối thượng trong chuỗi thực phẩm có lợi.

Phổ biến khắp thế giới chỉ sau nước, cà phê hội tụ đầy đủ những “quyền năng” giúp tăng cường sức khỏe tinh thần, nâng cao thành tích trong thể thao, hỗ trợ giảm cân và mang lại sức đề kháng trước những căn bệnh đáng sợ bậc nhất của thời đại chúng ta: tim mạch, tiểu đường, ung thư và các chứng rối loạn thần kinh như bệnh Parkinson và Alzheimer (AD) [1].

Vô số nghiên cứu trong thời gian gần đây đã chứng minh, thói quen ưa thích mỗi ngày, thưởng thức tách cà phê nóng, thơm ngon nồng đượm có thể tiềm ẩn nhiều lợi ích hơn ta vẫn tưởng.

Cứ mãi suy tư về những tác hại, tôi đã né tránh cà phê cho đến khoảng bốn năm trước, khi đọc được trong tạp chí Y khoa NEJM về những lợi ích kỳ diệu mà loại đồ uống này mang đến cho sức khỏe.

Tôi bắt đầu dùng thử sản phẩm của thương hiệu K-cups, thuộc Công ty sản xuất bia và nước giải khát Keurig; rồi dần dần, tôi tiến tới rang xay và tự pha cà phê tại nhà. Giờ đây, cà phê đã trở thành “thức quà” giàu giá trị dinh dưỡng nhất trong cuộc sống hàng ngày. Thật khó có thể lên giường mỗi đêm mà không mường tượng ra hương thơm và mùi vị lan tỏa trên đầu lưỡi lúc rạng đông, khi tôi tự thưởng cho mình một tách cà phê nóng hổi.

Chẳng việc gì phải áy náy cả, bởi bên cạnh mọi xúc cảm thư thái, hân hoan lấp đầy từng thớ thịt, tôi còn có thể thụ hưởng những lợi ích sức khỏe to lớn. Như tôi đã đề cập trong phần giới thiệu, cà phê có công dụng tốt đến mức tạp chí Y khoa NEJM đã dành hẳn một bài báo cáo về khả năng giảm nguy cơ tử vong, bởi tất cả các nguyên nhân, khi uống một vài tách cà phê mỗi ngày, với tỉ lệ 15% ở phụ nữ và 10% ở nam giới.

Hàng chục năm qua, do những người nghiện loại thức uống này thường mắc phải tình trạng thừa cân và tiêu thụ lượng rượu bia cũng như thịt đỏ cao hơn, ngoài ra họ còn hút thuốc và hạn chế vận động. Tuy nhiên, nghiên cứu này đã mở ra một bước ngoặt lớn, gạt sang một bên những yếu tố rủi ro để xem xét ảnh hưởng đích thực của cà phê, qua đó soi sáng những sự thật đáng kinh ngạc, vượt xa trí tưởng tượng của chúng ta.

Điều gì giúp cho cà phê có công năng bảo vệ cơ thể? Chúng ta thường cậy vào caffeine để giữ mình tỉnh táo, nhưng hợp chất này cũng kích thích trao đổi chất, cải thiện tốc độ và thể lực, thậm chí còn khiến chúng ta hạnh phúc hơn. Song, phép màu thực sự nằm ở hàm lượng polyphenol, đưa cà phê trở thành nguồn cung cấp chất chống oxy hóa hàng đầu trong chế độ ăn uống thường ngày của người Mỹ.

Một số cây cà phê có khả năng sản sinh polyphenol vượt trội, với đặc trưng giống cây khỏe mạnh hơn, hạt thơm ngon hơn và giúp cơ thể chúng ta “tráng kiện” hơn. Một mũi tên trúng đến ba con nhạn. Cà phê là bộ máy phân phối phenol rất lý tưởng, cho phép hợp chất này thẩm thấu vào máu dễ dàng và phát huy tác dụng kháng viêm, giảm tốc độ oxy hóa, lượng đường trong máu và tình trạng cao huyết áp.

Các công năng nói trên có sức ảnh hưởng rất sâu rộng. Khi tiến hành nghiên cứu để viết sách, hầu như mỗi tuần, tôi đều phát hiện những mối tương quan mới giữa cà phê với việc sở hữu thân hình cân đối cùng sức đề kháng trước bệnh tật, và các gạch đầu dòng vẫn tiếp tục tăng lên.

Ngay cả Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng vào cuộc. Hai mươi lăm năm sau khi xếp cà phê vào nhóm các chất có khả năng gây ung thư, cụ thể là ung thư bàng quang, WHO đã ban hành một thông cáo báo chí, trong đó công bố các khám phá của một nhóm nghiên cứu do Cơ quan Nghiên cứu Ung thư trực thuộc tổ chức này tập hợp. Ngày 15/6/2016, đội ngũ gồm hai mươi ba nhà khoa học quốc tế đã đưa ra thông báo chính thức:

Sau khi rà soát kỹ lưỡng hơn 1.000 nghiên cứu trên người và động vật, Tổ Công tác nhận thấy có những bằng chứng bất cập về rủi ro mắc bệnh ung thư trong quá trình tiêu thụ cà phê nói chung.

Nhiều nghiên cứu dịch tễ học chỉ ra rằng, uống cà phê không phải là tác nhân gây ung thư tuyến tụy, ung thư vú ở phụ nữ và ung thư tuyến tiền liệt; đồng thời, nguy cơ mắc bệnh ung thư phổi và nội mạc tử cung cũng giảm ở các tín đồ cà phê.

[1] Dạng phổ biến nhất của hội chứng suy giảm trí nhớ. Hội chứng suy giảm trí nhớ là thuật ngữ tổng quát về việc mất trí nhớ và các khả năng tư duy nghiêm trọng đến nỗi gây trở ngại cho cuộc sống thường ngày. Bệnh Alzheimer chiếm khoảng 60% - 80% trong những bệnh làm suy giảm trí nhớ.