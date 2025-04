Hoàng tử Harry kiệt sức

Hoàng tử Harry cho biết đang cảm thấy "kiệt sức" sau 2 ngày ở Tòa án Công lý Hoàng gia London.

Hoàng tử Harry. Ảnh: Reuters.

Hoàng tử Harry nói rằng anh cảm thấy "kiệt sức" sau cuộc chiến pháp lý kéo dài nhằm khôi phục quyền được cảnh sát bảo vệ, Guardian đưa tin ngày 12/4.

Theo Daily Telegraph, Hoàng tử Harry tin rằng việc tước bỏ lự lượng an ninh Anh là nỗ lực nhằm "ép buộc" anh trở về Anh và quay lại cuộc sống hoàng gia trước đây

Chính điều đó đã khiến anh đệ đơn kiện Bộ Nội vụ Anh, song Hoàng tử Harry thừa nhận rằng anh cảm thấy "quá tải" với vụ kiện đã kéo dài hơn 3 năm.

Sau phiên điều trần kéo dài 2 ngày tại tòa phúc thẩm ở London trong tuần này, Harry nói với Telegraph rằng quyết định tước bỏ sự bảo vệ từ cảnh sát là điều "khó chấp nhận".

Trong số các vụ kiện mà anh từng theo đuổi, bao gồm cả các cuộc chiến pháp lý với báo lá cải, thì “đây luôn là vụ việc quan trọng nhất”.

Hoàng tử Harry được cho không cảm thấy an toàn khi trở về Anh cùng các con. Phần lớn phiên kháng cáo tuần này, cũng như phiên điều trần ban đầu liên quan đến vấn đề an ninh của hoàng tử Anh, đều diễn ra kín do bằng chứng mang tính “tuyệt mật cao”.

"Mọi người sẽ bị sốc nếu biết những gì đang bị che giấu", anh nói. "Nỗi lo lớn nhất của tôi đã được xác nhận qua quá trình công bố tài liệu pháp lý, và điều đó thật sự rất buồn".

Hoàng tử Anh không buộc phải ra làm chứng trong phiên điều trần, nhưng đã bay từ nhà riêng ở California (Mỹ) về London để tham dự phiên xử được cho là “cơ hội cuối cùng” nhằm đảo ngược phán quyết.

Trước đó, vào tháng 2/2024, Hoàng tử Harry thua trong vụ kiện chống lại Bộ Nội vụ khi thẩm phán Lane ra phán quyết rằng quyết định của chính phủ trong việc rút an ninh là không bất công.

An ninh của Hoàng tử Harry đã bị cắt sau khi anh và vợ, Meghan Markle rút khỏi tư cách là thành viên hoàng gia vào năm 2020. Họ đột ngột rời khỏi Vương quốc Anh, chuyển đến Mỹ. Hiện tại, họ đang sống tại Montecito, California với 2 con.