Hoàng tử Brunei tiết lộ về con gái

Ngày 11/2, Hoàng tử Brunei Abdul Mateen chia sẻ hình ảnh ngọt ngào về con gái đầu lòng. Hoàng tử tiết lộ công chúa nhỏ được đặt tên Zahra Mariam Bolkiah.
Trong khung hình, Hoàng tử cùng vợ Anisha Rosnah Adam bày tỏ hạnh phúc bên con. Bài đăng thu hút 1 triệu lượt yêu thích. Trên các diễn đàn, hình ảnh được chia sẻ lại, hàng nghìn người hâm mộ để lại lời chúc dành cho cô bé mới chào đời.
Trước đó vài ngày, Đài truyền hình quốc gia (RTB News) thông tin về chỉ dụ của Quốc vương Hassanal Bolkiah, Hoàng hậu và Văn phòng Quốc vương Brunei cho biết Công nương Anisha Rosnah Adam - phu nhân của Hoàng tử Abdul Mateen - đã sinh hạ một bé gái vào lúc 8h50 sáng ngày 8/2 (tức ngày 20 tháng Syaaban năm 1447 theo lịch Hồi giáo), "với sự cho phép của Thánh Allah".
Sau khi tin vui được công bố, 17 phát đại bác đã được bắn tại khuôn viên Cung điện Istana Nurul Iman để chào mừng sự kiện đặc biệt này.
|
Con gái đầu lòng của Hoàng tử Mateen chào đời hôm 8/2.
Hoàng tử Mateen và Công nương Rosnah có cuộc hôn nhân viên mãn, được những người theo dõi ngưỡng mộ. Lễ cưới kéo dài 10 ngày của cả hai được tổ chức hồi tháng 1/2024 là một trong những sự kiện Hoàng gia thu hút sự chú ý đặc biệt khắp Đông Nam Á.
Tháng 10/2025, hoàng tử đăng bức hình nắm tay vợ, trong khi Công nương Anisha đặt tay lên bụng bầu. "And then there were three" (tạm dịch: Và rồi chúng tôi thành 3 người".
Hồi giữa tháng 1, cặp đôi kỷ niệm hai năm ngày cưới. Trong hai năm hôn nhân, vị Hoàng tử luôn chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào bên người bạn đời.
Trước khi kết hôn, Hoàng tử Brunei đã nổi danh là "hoàng tử quyến rũ nhất châu Á". Anh là con trai thứ 4 và là người con thứ 10 của Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah. Ngoại hình điển trai, thần thái cuốn hút và tài năng thể thao giúp anh thu hút hơn 3 triệu người theo dõi trên trang cá nhân.
Có những tình yêu không cần nói thành lời, nhưng vẫn luôn hiện diện, dịu dàng và vĩnh cửu. Trong Triệu lá thư gửi mẹ, mỗi trang sách là một phong thư nhỏ, chứa đựng lời nhắn gửi chân thành và sâu sắc để dành tặng những người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời mỗi chúng ta.