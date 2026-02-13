Hoàng tử Brunei tiết lộ về con gái

Ít ngày sau thông tin chào đón con gái đầu lòng, hoàng tử "quyến rũ nhất châu Á" đăng khoảnh khắc ấm áp và hé lộ tên công chúa nhỏ.

Ngày 11/2, Hoàng tử Brunei Abdul Mateen chia sẻ hình ảnh ngọt ngào về con gái đầu lòng. Hoàng tử tiết lộ công chúa nhỏ được đặt tên Zahra Mariam Bolkiah.

Trong khung hình, Hoàng tử cùng vợ Anisha Rosnah Adam bày tỏ hạnh phúc bên con. Bài đăng thu hút 1 triệu lượt yêu thích. Trên các diễn đàn, hình ảnh được chia sẻ lại, hàng nghìn người hâm mộ để lại lời chúc dành cho cô bé mới chào đời.

Trước đó vài ngày, Đài truyền hình quốc gia (RTB News) thông tin về chỉ dụ của Quốc vương Hassanal Bolkiah, Hoàng hậu và Văn phòng Quốc vương Brunei cho biết Công nương Anisha Rosnah Adam - phu nhân của Hoàng tử Abdul Mateen - đã sinh hạ một bé gái vào lúc 8h50 sáng ngày 8/2 (tức ngày 20 tháng Syaaban năm 1447 theo lịch Hồi giáo), "với sự cho phép của Thánh Allah".

Sau khi tin vui được công bố, 17 phát đại bác đã được bắn tại khuôn viên Cung điện Istana Nurul Iman để chào mừng sự kiện đặc biệt này.

Con gái đầu lòng của Hoàng tử Mateen chào đời hôm 8/2.

Hoàng tử Mateen và Công nương Rosnah có cuộc hôn nhân viên mãn, được những người theo dõi ngưỡng mộ. Lễ cưới kéo dài 10 ngày của cả hai được tổ chức hồi tháng 1/2024 là một trong những sự kiện Hoàng gia thu hút sự chú ý đặc biệt khắp Đông Nam Á.

Tháng 10/2025, hoàng tử đăng bức hình nắm tay vợ, trong khi Công nương Anisha đặt tay lên bụng bầu. "And then there were three" (tạm dịch: Và rồi chúng tôi thành 3 người".

Hồi giữa tháng 1, cặp đôi kỷ niệm hai năm ngày cưới. Trong hai năm hôn nhân, vị Hoàng tử luôn chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào bên người bạn đời.

Trước khi kết hôn, Hoàng tử Brunei đã nổi danh là "hoàng tử quyến rũ nhất châu Á". Anh là con trai thứ 4 và là người con thứ 10 của Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah. Ngoại hình điển trai, thần thái cuốn hút và tài năng thể thao giúp anh thu hút hơn 3 triệu người theo dõi trên trang cá nhân.