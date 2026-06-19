Hoàng gia Anh và nhiều thủ tướng thích học trường này

Thông tin được Cung điện Kensington (Anh) xác nhận trong tuyên bố đưa ra ngày 17/6. George sẽ tròn 13 tuổi vào tháng 7 này và sẽ bắt đầu học tại Eton vào tháng 9. Cha của George là Thái tử William, người thừa kế ngai vàng, và chú của cậu là Hoàng tử Harry, đều từng học tại Eton - một trong những trường phổ thông danh giá và có sức ảnh hưởng nhất nước Anh. Ảnh: Reuters.

Trước khi chuyển sang Eton, Hoàng tử George học tại trường tư thục Lambrook cùng em gái là Công chúa Charlotte và em trai là Hoàng tử Louis. Ảnh: Reuters.

Eton College là trường nội trú dành cho các nam sinh từ 13 đến 18 tuổi. Ngôi trường này nằm gần Lâu đài Windsor của Hoàng gia Anh, phía tây thủ đô London. Theo Reuters, học phí tại đây hiện vào khoảng 63.000 bảng Anh (tương đương hơn 2,2 tỷ đồng ) mỗi năm. Ảnh: Nytimes.

Thái tử William là thành viên đầu tiên của Hoàng gia Anh theo học Eton College. Trong khi đó, Vua Charles III từng được gửi tới trường Gordonstoun ở vùng bờ biển phía bắc Scotland - ngôi trường mà cha ông, Hoàng thân Philip cũng từng theo học. Tuy nhiên, Charles nhiều lần cho biết quãng thời gian học tập tại đây không thực sự dễ chịu. Ảnh: Eton College.

Ngược lại, Thái tử William luôn dành những đánh giá tích cực về Eton. Trong một chia sẻ gần đây, ông tiết lộ rằng thời còn là học sinh tại trường, ông thường tranh thủ trở về Lâu đài Windsor vào cuối tuần để uống trà cùng bà nội là Nữ hoàng Elizabeth II. Nhưng Hoàng tử Harry lại không mấy mặn mà với ngôi trường này. Trong cuốn hồi ký Spare, Harry mô tả Eton vừa là "ngôi trường tốt nhất thế giới" vừa là "một cú sốc lớn" đối với bản thân. Ảnh: Eton College.

Được thành lập từ năm 1440 bởi vua Henry VI, Eton College từ lâu được xem là cái nôi đào tạo giới tinh hoa nước Anh và thế giới. Trường đã đào tạo 20 thủ tướng Anh, trong đó có Boris Johnson và David Cameron. Nhiều nhân vật nổi tiếng khác cũng từng theo học tại đây như các diễn viên Hugh Laurie, Damian Lewis và Tom Hiddleston. Ngay cả Nữ hoàng Elizabeth II cũng từng theo học các buổi lịch sử tại Eton dưới sự hướng dẫn của hiệu trưởng Henry Marten. Sau này, ông được Vua George VI phong tước hiệp sĩ ngay trên bậc thềm của trường. Ảnh: Eton College.

Hiện, Eton đào tạo khoảng 1.345 nam sinh. Trong số này, khoảng 10% học sinh đến từ nước ngoài. Để vào được trường, học sinh xuất sắc từ khắp nơi trên thế giới phải trải qua nhiều năm ôn luyện để vượt qua kỳ thi đầu vào đầy cạnh tranh. Chính vì vậy, ngày nay, các lớp học tại Eton quy tụ những học sinh có năng lực học thuật nổi bật, được tuyển chọn kỹ lưỡng thông qua quá trình sàng lọc khắt khe, thay vì chỉ dựa trên xuất thân hay địa vị xã hội như trong quá khứ. Ảnh: Eton College.

Học sinh có thể lựa chọn tới 28 môn học khác nhau, trong đó có 9 ngôn ngữ hiện đại và cổ điển như tiếng Latin hay tiếng Hy Lạp cổ. Kết quả học tập của học sinh Eton luôn thuộc nhóm dẫn đầu cả nước. Năm ngoái, gần như toàn bộ học sinh của trường đạt điểm từ 7 đến 9 trong kỳ thi GCSE. Ở bậc A-Level, hơn 3/4 học sinh đạt điểm A hoặc A*. Mỗi năm, trường có hàng chục học sinh trúng tuyển vào hai đại học danh giá là Oxford và Cambridge. Ảnh: Eton College.

Ngoài học thuật, trường cũng nổi tiếng với hệ thống hoạt động ngoại khóa quy mô lớn. Khuôn viên thể thao rộng hơn 140 ha, cung cấp 25 môn thể thao khác nhau. Trong đó có Eton Fives - môn bóng ném được sáng tạo ngay tại trường vào cuối thế kỷ XIX. Khu phức hợp chèo thuyền tại hồ Dorney của trường được quốc tế công nhận. Trong giai đoạn 1992-2016, cựu học sinh Eton đều giành được ít nhất một huy chương ở mỗi kỳ Olympic. Nhiều người đại diện tuyển Anh thi đấu ở các môn chèo thuyền, đua xe đạp, đua thuyền buồm và cưỡi ngựa. Ảnh: Eton College.

Âm nhạc và sân khấu cũng là một phần quan trọng trong đời sống học đường tại Eton. Trường có khoảng 50 dàn nhạc và hợp xướng để học sinh lựa chọn tham gia, đồng thời dàn dựng khoảng 18 vở kịch mỗi năm. Ảnh: Eton College.

Bên cạnh đó, Eton vẫn duy trì nhiều truyền thống kéo dài hàng thế kỷ. Học sinh của trường mặc đồng phục gồm áo đuôi tôm màu đen, áo sơ mi trắng không cổ, cổ áo cứng gắn bằng đinh ghim, quần sọc, giày đen nặng và cà vạt. Bộ đồng phục này được áp dụng từ năm 1820 nhằm tưởng niệm Vua George III sau khi ông qua đời. Không chỉ đồng phục, học sinh Eton cũng dùng hệ thống từ vựng riêng. Chẳng hạn, các tiết học không được gọi là "classes" mà là "divs"; giáo viên không phải "teachers" mà là "beaks". Thuốc lá được gọi bằng một từ lóng riêng là "tabbage". Ảnh: Eton College.

Hiện, chưa rõ Hoàng tử George có ở nội trú hay không. Dù Eton nằm gần Windsor Great Park - nơi cậu đang sống cùng gia đình, nhà trường hiện không có học sinh học theo hình thức bán trú hay đi về trong ngày. Ảnh: Eton College.

Tại Eton, mỗi học sinh thuộc về một trong 25 nhà nội trú, sau đó mới thuộc về cộng đồng Eton College. Mỗi nhà có khoảng 55 học sinh. Trước đây, cả Thái tử William và Hoàng tử Harry đều sống tại Manor House, vì vậy, nhiều khả năng Hoàng tử George cũng sẽ theo truyền thống này. Manor House được sử dụng làm khu nội trú từ ít nhất năm 1723 và từng là nơi ở của Công tước Wellington thứ nhất. Vị này tin rằng tinh thần dám nghĩ dám làm của ông được hình thành từ nơi đây. Ảnh: Eton College.

Một ngày học tại Eton thường bắt đầu vào khoảng 7h30 với bữa sáng tại khu nội trú. Khoảng 1 giờ sau, học sinh tham dự lễ nguyện tại nhà nguyện của trường. Các tiết học kết thúc vào khoảng 17h vào các ngày thứ hai, tư và sáu. Thứ ba, thứ năm và thứ bảy, học sinh sẽ học nửa ngày.

Bên cạnh danh tiếng học thuật, Eton cũng thường xuất hiện trong các cuộc tranh luận về bất bình đẳng ở Anh. Các nhà phê bình cho rằng việc ngôi trường này đào tạo tới 20 thủ tướng và nhiều nhân vật quyền lực phản ánh mức độ tập trung ảnh hưởng của tầng lớp tinh hoa.

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