Thí sinh tạo dáng '10 điểm' sau bài thi môn Văn tốt nghiệp THPT

Rạng rỡ sau môn thi đầu tiên, Diệu Linh (học sinh trường THPT Yên Hòa) bất ngờ khi mình là thí sinh đầu tiên ra khỏi điểm thi THCS Trần Duy Hưng (Hà Nội). Thế mạnh là môn Ngữ văn, Linh đánh giá đề thi năm nay vừa sức, nhưng cũng khá bất ngờ khi ngữ liệu phần Đọc hiểu là văn bản nghị luận. Dù vậy, nữ sinh vẫn đánh giá đề dễ phân tích bởi đều là những kiến thức chung em đã học trên trường. “Em viết được 7 mặt giấy, khá ấn tượng với câu 3 đọc hiểu, yêu cầu giải thích nghĩa các cụm từ xuất hiện khá ít trong các đề thi gần đây. Em mất khoảng 3-5 phút để suy nghĩ câu này”, Linh nói.

Giống Linh, nhiều thí sinh khác tại Hà Nội cũng rời trường thi với nụ cười rạng rỡ, liên tục làm hành động ăn mừng. Năm nay, Elon Musk, Steve Jobs và ông chủ Facebook xuất hiện trong đề thi Ngữ văn, với chủ đề “những quyền lực công nghệ xoay chuyển thế giới”. Đây là chủ đề nóng thời gian gần đây, được nhiều thí sinh dự đoán trước khi vào phòng thi sáng nay.

Nhiều phụ huynh ôm chầm khi thấy con bước ra trường thi. Có phụ huynh thở phào khi thấy con nở nụ cười rạng rỡ, trong khi nhiều người chọn không hỏi quá sâu về bài làm, mà chỉ động viên con nghỉ ngơi, giữ tinh thần cho môn thi tiếp theo.

Bị tai nạn gãy chân cách đây nửa tháng, Tiểu Quyên (học sinh trường THPT chuyên Ngoại ngữ) được tình nguyện viên đưa ra ngoài bằng xe lăn, sau đó bố cõng em lên xe để trở về nhà. Quyên kể sự cố ảnh hưởng khá nhiều đến việc ôn thi của em, do đó, em gặp chút khó khăn với đề thi Ngữ văn sáng nay. Song bố mẹ, thầy cô và điểm thi hỗ trợ em tận tình nên em cố gắng giữ tinh thần ổn định cho các bài thi tiếp theo.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh và phụ huynh, phường Yên Hòa (Hà Nội) đã bố trí khu vực chờ tại trường Mầm non Hoa Sen. Sau khi kết thúc môn thi đầu tiên, nhiều thí sinh của trường Cao đẳng Truyền hình - cách điểm thi trường THCS Trần Duy Hưng khoảng 20 km - được giáo viên và tình nguyện viên hướng dẫn di chuyển về đây để nghỉ ngơi, ăn trưa và chuẩn bị cho môn thi tiếp theo.

Còn tại TP.HCM, đúng 9h35, tiếng chuông báo hiệu kết thúc môn thi Ngữ văn vang lên tại điểm thi THPT Trưng Vương. Từng tốp thí sinh lần lượt bước ra khỏi phòng thi với nhiều cung bậc cảm xúc, từ nhẹ nhõm, phấn khởi đến hồi hộp chờ đối chiếu đáp án.

Bên ngoài cổng trường, không khí trở nên sôi động khi đội sinh viên tình nguyện đồng loạt reo hò chào đón các sĩ tử hoàn thành môn thi đầu tiên. Những tiếng cổ vũ liên tục vang lên khiến nhiều thí sinh bật cười, vẫy tay đáp lại. Sau 120 phút làm bài, sự cổ vũ nhiệt tình của các tình nguyện viên phần nào giúp các em giải tỏa căng thẳng.

Rời phòng thi trong tiếng reo hò "Giỏi quá, mười điểm" của các sinh viên tình nguyện, Tuệ Nghi (phải), học sinh trường Năng khiếu Thể dục Thể thao, cùng hai người bạn thân vui vẻ tạo dáng với ký hiệu "10 điểm" để tự động viên bản thân sau khi hoàn thành môn Ngữ văn. Cả ba thí sinh đều nhận xét đề thi năm nay vừa sức, có tính mở và tạo điều kiện để học sinh phát huy khả năng sáng tạo, bày tỏ quan điểm cá nhân.

Trái ngược với những nụ cười rạng rỡ của nhiều thí sinh, Quốc Đạt, học sinh THPT Trưng Vương, rơm rớm nước mắt ngay khi bước ra khỏi phòng thi. Nam sinh cho biết những giọt nước mắt xuất phát từ cảm giác nhẹ nhõm và xúc động vì đã hoàn thành bài làm tốt hơn mong đợi sau nhiều tháng ôn tập và chờ đợi kỳ thi quan trọng này.

Giữa dòng phụ huynh đứng chờ con trước cổng điểm thi THPT Trưng Vương, chị Minh Thư (phường Cầu Ông Lãnh) thu hút sự chú ý khi dẫn theo chú chó cưng đến đón con gái Nguyễn Khánh Nhiên, học sinh THPT Lương Thế Vinh. Khác với nhiều phụ huynh thấp thỏm trong buổi thi đầu tiên, chị Thư nói không quá lo lắng với môn Ngữ văn vì đây là môn học khá tốt của con. Trong thời gian ôn thi, Khánh Nhiên tập trung học thêm Toán, Hóa học và Sinh học, mỗi môn 2 buổi/tuần để phục vụ cho tổ hợp xét tuyển khối B. "Mấy ngày gần thi, cả nhà đều cố gắng nói năng nhẹ nhàng, hạn chế tạo áp lực vì sợ con ảnh hưởng tâm lý", chị chia sẻ.

Chiều nay, thí sinh tiếp tục thực hiện bài thi môn Toán, thời gian làm bài là 90 phút. Đến sáng 12/6, thí sinh sẽ dự thi hai môn thi tự chọn, thời gian làm bài mỗi môn là 50 phút.

Đề Ngữ văn năm nay được thí sinh và giáo viên đánh giá cao. Nhiều thí sinh chia sẻ với Tri Thức - Znews đề vừa sức, ấn tượng với câu hỏi làm thế nào để có những “Steve Jobs Việt Nam”.

Từ góc độ giáo viên, thạc sĩ Nguyễn Thị Diệu Thu (Hà Nội) nhận xét đề Ngữ văn hay, bám sát định hướng chương trình, không đánh đố thí sinh. Đề có tính thời sự và hơi thở cuộc sống rất rõ nét khi đề cập đến cuộc cách mạng tri thức, những nhân vật nổi bật trong công nghệ, đồng thời vẫn giữ được vẻ đẹp nhân văn vốn có của môn Ngữ văn.