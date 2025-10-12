Hoàng Đức mong Quang Hải trở lại tuyển Việt Nam

Chiều 12/10, trong buổi tập chuẩn bị cho trận tái đấu với Nepal tại vòng loại Asian Cup 2027, tiền vệ Hoàng Đức gửi lời nhắn đặc biệt tới Nguyễn Quang Hải - người đang chấn thương vai.

“Rất tiếc khi đợt này anh Quang Hải vắng mặt. Tôi hy vọng anh ấy sớm hồi phục và trở lại trong đợt tập trung tới”, Hoàng Đức chia sẻ.

Quang Hải đã hai lần vắng mặt trong đợt tập trung đội tuyển Việt Nam tháng 9 và 10. Nếu anh trở lại, đội tuyển Việt Nam sẽ có thêm phương án sáng tạo trên hàng công, đặc biệt trong bối cảnh đội đang thử nghiệm nhiều gương mặt mới dưới thời HLV Kim Sang-sik.

Sau 1 ngày nghỉ tập để hồi phục, Hoàng Đức đã trở lại tập luyện cùng đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Thủ Khúc.

Hoàng Đức cũng chia sẻ về tình hình thể lực của mình. “Tôi bị đau nên không tập cùng đội buổi hôm qua. Hôm nay, tôi đã trở lại tập luyện, có lẽ phải sau buổi tập này mới biết chính xác hơn tình trạng cơ thể ra sao”, tiền vệ sinh năm 1998 cho biết.

Nhìn lại trận thắng 3-1 trước Nepal tại vòng loại Asian Cup 2027 hôm 9/10, Hoàng Đức đánh giá đây là trận đấu không hề dễ dàng và toàn đội cần tận dụng tối đa những cơ hội ghi bàn.

“Toàn đội giành chiến thắng vất vả. Khi có lợi thế hơn người, chúng tôi chưa tận dụng tốt để ghi thêm bàn thắng. Đó là điều toàn đội cần điều chỉnh trong trận tới. Chúng tôi rút ra nhiều kinh nghiệm và đang tích cực chuẩn bị cho trận lượt về trên sân Thống Nhất. Tôi hy vọng đây sẽ là một trận đấu hay”, anh nói.

Hoàng Đức cũng nhận xét tích cực về việc HLV Kim Sang-sik gọi nhiều cầu thủ trẻ từ đội U23 lên tuyển. “Đây là điều mang lại sự cạnh tranh lành mạnh. Không chỉ cho hai trận với Nepal, mà còn giúp đội tuyển chuẩn bị cho các mục tiêu dài hạn hơn, trong đó có SEA Games”, anh nói.

Hiện tại, đội tuyển Việt Nam duy trì tinh thần hứng khởi sau chiến thắng mở màn dưới thời HLV Kim Sang-sik. Toàn đội tiếp tục tập luyện với cường độ cao để hướng tới trận tái đấu với Nepal vào ngày 14/10 trên sân Thống Nhất, mục tiêu giành trọn 3 điểm để củng cố vị trí trong bảng F vòng loại Asian Cup 2027.