Hoàng An đi tu

Giọng ca "Tân uyên ương hồ điệp mộng" thừa nhận đã xuất gia. Trong những bức ảnh mới đăng tải trên mạng xã hội, nam ca sĩ khiến khán giả bất ngờ với ngoại hình thay đổi.

Theo tờ Sinchew, Hoàng An kể từ khi định cư tại Trung Quốc đại lục thường xuyên chia sẻ cuộc sống đời thường trên mạng xã hội. Mới đây, nam ca sĩ gây xôn xao khi đăng bài thừa nhận đã xuất gia tu hành: “Ca hát là nghề của tôi, giờ đây thuyết pháp là sự nghiệp của tôi. Từ một góc độ nào đó, tôi đã xuất gia rồi”.

Hoàng An cho biết ông không chỉ sinh ra trong một gia đình Phật giáo mà còn là người đầu tiên trong thế hệ cháu nội quy y cửa Phật. Ông thậm chí còn khuyên được hai em gái ruột xuất gia. Ở tuổi 62, nam ca sĩ mong có thể tận tâm tu hành, tích đức.

Hoàng An tiết lộ đã lên Phổ Đà Sơn làm lễ bái Quan Âm Bồ Tát. Ông cho biết bản thân chỉ đơn thuần đi lễ bái rồi trở về sống tử tế, an phận làm việc chứ không mong cầu gì thêm: “Cái gì là của mình thì sẽ mãi là của mình, không phải của mình thì muốn giữ cũng không được. Vậy thì tôi còn cầu gì nữa?”.

Hoàng An thừa nhận đã xuất gia. Ảnh: Weibo.

Trong những hình ảnh được chia sẻ, Hoàng An gây ngỡ ngàng với diện mạo thay đổi ở tuổi 62. Nhiều dân mạng nhận xét ông trông có vẻ hiền hậu hơn hẳn. “Suýt không nhận ra Hoàng An”, “Hoàng An nhìn khác nhiều thật”, “Hoàng An bây giờ nhìn hiền quá”… là một số bình luận của khán giả.

Hoàng An sinh năm 1962, là một danh hài, ca sĩ, người dẫn chương trình truyền hình và nhà văn nổi tiếng người Đài Loan, Trung Quốc. Tên tuổi của ông được đông đảo khán giả biết đến sau bản hit Tân uyên ương hồ điệp mộng, ED của bộ phim truyền hình ăn khách Bao Thanh Thiên (1993). Album cùng tên của ông cũng là một trong những album bán chạy nhất mọi thời đại tại Đài Loan.