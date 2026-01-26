Hoàn tất văn kiện bảo đảm an ninh với Mỹ - Ukraine

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết văn kiện bảo đảm an ninh của Mỹ dành cho Ukraine đã hoàn tất 100%, trong bối cảnh đàm phán ba bên Mỹ - Nga - Ukraine có dấu hiệu tiến triển.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc họp báo cùng Tổng thống Lithuania Gitanas Nauseda và Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki tại Vilnius, Lithuania ngày 25/1. Ảnh: Reuters.

Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 25/1 tại Vilnius (Litva), Tổng thống Zelensky nhấn mạnh các bảo đảm an ninh từ Mỹ là ưu tiên hàng đầu đối với Kyiv, theo Reuters.

“Văn kiện này đã sẵn sàng 100%. Chúng tôi đang chờ các đối tác xác nhận thời gian và địa điểm ký kết”, ông nói, đồng thời cho biết văn kiện sau đó sẽ được trình Quốc hội Mỹ và Quốc hội Ukraine để phê chuẩn.

Thông tin trên được đưa ra sau cuộc gặp ba bên đầu tiên giữa các nhà đàm phán Mỹ, Nga và Ukraine diễn ra trong hai ngày 23-24/1 tại Abu Dhabi (Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất), nhằm thảo luận khuôn khổ hòa bình do Washington đề xuất để chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần bốn năm qua.

Dù chưa đạt được thỏa thuận cụ thể, cả Moscow và Kyiv đều khẳng định sẵn sàng tiếp tục đối thoại, với vòng đàm phán tiếp theo dự kiến diễn ra ngày 1/2, cũng tại Abu Dhabi.

Theo Tổng thống Zelensky, các bên đang trao đổi về “kế hoạch hòa bình 20 điểm” của Mỹ cùng những khúc mắc còn tồn đọng.

“Trước đây có nhiều vấn đề nan giải, nhưng giờ thì đã ít hơn”, ông đánh giá, coi đối thoại ba bên là bước đi đầu tiên hướng tới một giải pháp thỏa hiệp.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ukraine thừa nhận bất đồng cốt lõi giữa Kyiv và Moskva vẫn chưa được thu hẹp. Ông cho rằng Nga đang tìm mọi cách buộc Ukraine từ bỏ các khu vực phía đông, đặc biệt là những phần lãnh thổ tại Donbass mà quân đội Nga chưa kiểm soát hoàn toàn. Ngược lại, Kyiv tiếp tục khẳng định lập trường không thay đổi về việc bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ.

“Đây là hai lập trường hoàn toàn khác nhau. Người Mỹ đang cố gắng tìm kiếm một giải pháp dung hòa”, Tổng thống Zelensky nói, đồng thời nhấn mạnh để đạt được thỏa hiệp, tất cả các bên tham gia đàm phán, kể cả Mỹ, đều phải sẵn sàng nhượng bộ ở mức độ nhất định.

Một trong những trở ngại lớn nhất hiện nay là yêu cầu của Tổng thống Nga Vladimir Putin đòi Ukraine rút khỏi khoảng 20% lãnh thổ tại tỉnh Donetsk mà Kyiv vẫn đang kiểm soát, tương đương khoảng 5.000 km2. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy phần lớn người dân Ukraine không ủng hộ bất kỳ sự nhượng bộ lãnh thổ nào.

Trước thềm cuộc gặp tại Abu Dhabi, Điện Kremlin tiếp tục khẳng định điều kiện then chốt để chấm dứt xung đột là Ukraine phải rút khỏi các khu vực còn kiểm soát ở Donbass. Moscow tuyên bố ủng hộ giải pháp ngoại giao, song cũng nhấn mạnh sẽ tiếp tục theo đuổi các mục tiêu bằng biện pháp quân sự nếu tiến trình đàm phán rơi vào bế tắc.