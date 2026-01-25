Đàm phán ba bên về Ukraine tiếp tục bế tắc

Ukraine và Nga đã kết thúc ngày đàm phán thứ hai tại Abu Dhabi mà không đạt được thỏa thuận nào, nhưng để ngỏ khả năng tiếp tục gặp gỡ trong tương lai.

Cuộc đàm phán ba bên về Ukraine tại UAE. Ảnh: Reuters

Các tuyên bố được đưa ra sau khi kết thúc cuộc đàm phán ngày 24/1 không cho thấy bất kỳ thỏa thuận nào đã được ký kết, nhưng cả Mátxcơva và Kyiv đều khẳng định sẵn sàng tiếp tục đối thoại.

“Trọng tâm chính của các cuộc thảo luận là những tham số có thể có để chấm dứt chiến sự”, Tổng thống Volodymir Zelensky viết trên mạng xã hội X.

“Sau những cuộc gặp diễn ra trong những ngày qua, tất cả các bên nhất trí sẽ báo cáo với lãnh đạo của mình về từng khía cạnh của đàm phán và phối hợp các bước tiếp theo”, ông Zelensky cho biết. Nhà lãnh đạo Ukraine nói thêm rằng cuộc họp tiếp theo có thể diễn ra sớm nhất vào tuần tới.

Người phát ngôn chính phủ UAE cho biết đã có các cuộc tiếp xúc trực tiếp giữa Ukraine và Nga - điều hiếm hoi trong cuộc xung đột kéo dài 4 năm qua, và hai bên đã bàn tới những “nội dung còn tồn đọng” trong khuôn khổ thoả thuận hòa bình do Washington đề xuất.

Cuộc đàm phán diễn ra trong bối cảnh thủ đô Kyiv và thành phố lớn thứ hai Kharkiv của Ukraine vừa bị hứng đợt tấn công dữ dội, với hàng trăm máy bay không người lái và tên lửa.

Thông cáo của UAE cho biết các cuộc đàm phán diễn ra trong “bầu không khí mang tính xây dựng và tích cực”.

“(Các cuộc thảo luận) bao gồm tiếp xúc trực tiếp giữa đại diện Nga và Ukraine về những nội dung còn tồn đọng trong khuôn khổ hòa bình do Mỹ đề xuất, cũng như biện pháp xây dựng lòng tin nhằm hỗ trợ tiến tới một thỏa thuận toàn diện”, thông cáo nêu rõ.

Kyiv đang chịu áp lực từ chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump phải nhượng bộ để đạt được thỏa thuận chấm dứt cuộc xung đột đẫm máu và tàn khốc nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến II.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos trong tuần này, rằng các bên đã đạt được nhiều tiến triển trong đàm phán và chỉ còn một điểm bế tắc.

Tuy nhiên, các quan chức Nga tỏ ra hoài nghi hơn. Nga muốn toàn bộ vùng Donbas. Trước thềm đàm phán, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga chưa từ bỏ yêu cầu Ukraine phải nhượng toàn bộ khu vực Donbas, vùng công nghiệp trọng yếu gồm các tỉnh Donetsk và Luhansk.

Điều kiện của Nga là Ukraine phải giao cho Nga 20% diện tích Donetsk mà Kyiv vẫn đang kiểm soát, tương đương khoảng 5.000 km². Điều kiện này trở thành trở ngại lớn để hai bên có thể tiến tới thỏa thuận. Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi Donetsk là một phần "vùng đất lịch sử” của Nga.

Ngược lại, ông Zelensky loại trừ khả năng Ukraine từ bỏ lãnh thổ mà Nga không thể giành được trong 4 năm xung đột. Các cuộc thăm dò cho thấy người dân Ukraine hầu như không ủng hộ việc nhượng bộ lãnh thổ.

Nga khẳng định muốn dùng giải pháp ngoại giao, nhưng sẽ tiếp tục theo đuổi mục tiêu bằng biện pháp quân sự chừng nào chưa đạt được giải pháp đàm phán.