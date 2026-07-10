Hoãn đột ngột chương trình có 34 nghệ sĩ Việt

Nhà sản xuất Anh trai vượt ngàn chông gai mùa hai thông báo dời lịch phát sóng tập 3 sang ngày 18/7.

Chiều 10/7, nhà sản xuất Anh trai vượt ngàn chông gai mùa hai thông báo dời lịch phát sóng tập 3 của chương trình. Cụ thể, tập này sẽ được chiếu vào tối 18/7. Trước đó, theo lịch phát sóng định kỳ, tập 3 chiếu vào tối 11/7.

Theo nhà sản xuất, việc hoãn phát sóng tập 3 được căn cứ theo công văn số 410-CV/TTQCKTBQ của Trung tâm Quảng cáo và Khai thác Bản quyền (Đài Truyền hình Việt Nam).

Tập 3 của chương trình dời lịch phát sóng sang 18/7. Ảnh: NSX.

Tập 3 Anh trai vượt ngàn chông gai là vòng công diễn 1 của dàn nghệ sĩ. Đội hình 8 nhóm sẽ tham gia thi đấu. Theo format chương trình, sau khi kết thúc vòng này, một số anh tài sẽ phải chính thức rời khỏi cuộc đấu.

Đội hình chính thức của công diễn 1 gồm: Nhà Mỹ nam: BB Trần, Duy Khánh Zou Zou, Toki Thành Thỏ, Thuận Nguyễn, Lê Xuân Tiền; Nhà Hoa lửa: Hoàng Dũng, Thơm (Da LAB), Cheng, Hoàng Rob, Vương Anh Tú; Nhà Vinh quy bái tổ: Jun Phạm, Thanh Duy, Mew Amazing. Trong khi Nhà làm mạnh có các thành viên: Huỳnh Lập, Thái VG, Thái Lê Minh Hiếu; Nhà Soạn nhạc: Hoàng Tôn, Hà An Huy, Thỏ (Da LAB), Hồ Đông Quan, OSAD; Nhà Điện ảnh: Neko Lê, Phùng Minh Cương, Tùng Mint, Nguyễn Văn Chung; Nhà Củi lửa: Đinh Mạnh Ninh, Đại Nghĩa, It’s Charles., Trịnh Thăng Bình, Will; Nhà Ngoại ô: Đông Hùng, Dũng DT, K.O, 14 Casper.

Sau hai tập đầu, show thực tế quy tụ 34 anh tài này đã nhận ý kiến trái chiều. Bên cạnh thời lượng quá dài, lê thê, chương trình còn gây tranh cãi về kết quả. Khi những anh tài hát tốt, nhảy đẹp, visual sáng sân khấu và nỗ lực thay đổi lại thất thế trước dàn nghệ sĩ gạo cội với màn thể hiện an toàn, đơn giản, kém sức hút.

Đáng chú ý, ở tập hai, việc các thành viên của Biệt đội tái xuất gồm BB Trần, Neko Lê, Thanh Duy, Duy Khánh, Jun Phạm giành chiến thắng trước nhóm Anh tài tình, dù màn thể hiện mờ nhạt, gây bức xúc cho một bộ phận người xem.

Sau đó, dân mạng có nhiều bài đăng, đòi NSX phải lên tiếng giải thích. Thậm chí, họ còn yêu cầu phía NSX phải thay đổi luật chơi để đảm bảo tính công bằng, khách quan cho đội ngũ người chơi mới lẫn thành viên cũ.

Đến chiều 7/7, bà Ngô Thị Vân Hạnh, CEO Yeah1, tổng giám chế Anh trai vượt ngàn chông gai mùa hai khóc và lên tiếng xin lỗi 34 nghệ sĩ cùng khán giả theo dõi chương trình về những lùm xùm sau hai tập đầu.