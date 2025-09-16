Hoa hậu Yến Nhi nói về hình ảnh 'sành điệu' dù mẹ bán vé số

Nguyễn Thị Yến Nhi, tân Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025, phản hồi khi có ý kiến cho rằng cô vẫn diện đồ sành điệu dù chia sẻ gia cảnh khó khăn.

Nguyễn Thị Yến Nhi đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam - Miss Grand Vietnam 2025 tối 14/9. Sau khi đăng quang, cuộc sống cá nhân của cô nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm.

Theo chia sẻ của Ý Nhi, mẹ cô bán vé số suốt 20 năm, còn ba làm thợ phụ hồ, sức khỏe yếu. Bản thân cô vừa đi học vừa làm thêm để tự lo chi phí sinh hoạt, chỉ học phí được ba mẹ hỗ trợ.

Hình ảnh trên mạng xã hội của Miss Grand Vietnam 2025 Yến Nhi.

Tuy nhiên, khi theo dõi trang cá nhân, khán giả cho rằng Yến Nhi vẫn thường xuất hiện với hình ảnh sành điệu, thời trang. Chính điều đó khiến một số ý kiến hoài nghi về những chia sẻ gia cảnh của tân hoa hậu.

Phản hồi Tri Thức - Znews về vấn đề trên, Yến Nhi cho biết: “Tôi không sống sang chảnh. Trên mạng xã hội chỉ là những hình ảnh công việc. Trước đây tôi là người mẫu ảnh. Những thứ mọi người thấy như trang phục sành điệu, hay túi hiệu là sản phẩm nhãn hàng gửi tới để tôi chụp hình”.

Thực tế, Yến Nhi từng thi Miss Grand Vietnam 2024, vào top 15 chung cuộc. Do đó, cô đã có khoảng thời gian dài làm quen với lĩnh vực giải trí.

Đêm chung kết Miss Grand Vietnam 2025 khép lại với chiến thắng thuộc về Nguyễn Thị Yến Nhi. Người đẹp đến từ Đắk Lắk vượt qua nhiều thí sinh tiềm năng để giành vương miện. Với chiều cao 1,72 m, số đo 81-64-92 cm cùng phong thái sân khấu cuốn hút, Yến Nhi được đánh giá là gương mặt nổi bật.

Sau đăng quang, tân Hoa hậu sẽ tham dự Miss Grand International 2025, dự kiến tổ chức vào tháng 10 tại Thái Lan. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng mở ra hành trình mới cho Yến Nhi trên đấu trường nhan sắc quốc tế.