Mai Phương tâm sự cô gặp tình trạng khó ngủ dẫn đến không giữ được tỉnh táo. Hoa hậu đã thử giải quyết bằng nhiều cách nhưng chưa hiệu quả.

Mới đây, Hoa hậu Mai Phương gây lo lắng khi chia sẻ về sức khỏe. Theo hoa hậu, cô gặp tình trạng khó ngủ kéo dài. Trong video mới đăng, nàng hậu xuất hiện với trạng thái mệt mỏi, uể oải.

Cô chia sẻ: “Tôi rất khó chịu vì khó ngủ quá, không thể ngủ sâu giấc. Tôi không hiểu sao có một ngày phải lên tìm cách chữa khó ngủ, nhưng tôi cần cách hữu hiệu nhất. Tôi bị tình trạng là tối sẽ khó vào giấc và khó ngủ, nên buổi sáng dù có thể đã ngủ trên 10 tiếng rồi nhưng vẫn buồn ngủ. Ban ngày, tôi phải tập uống cà phê để tỉnh táo nhưng cũng không được. Giấc ngủ thật sự đang là vấn đề lớn của tôi".

Mai Phương gây lo lắng khi chia sẻ về sức khỏe. Ảnh: FBNV.

Ở phần bình luận, nhiều đồng nghiệp, khán giả hỏi thăm Mai Phương và cho rằng cô nên sớm đi khám sức khỏe.

Huỳnh Nguyễn Mai Phương, sinh năm 1999, đăng quang Miss World Vietnam 2022. Tháng 3/2024, cô tham dự Miss World lần thứ 71 tại Ấn Độ và dừng chân ở top 40. Sau khi trở về Việt Nam, Mai Phương rất im ắng. Thỉnh thoảng cô tham gia một vài sự kiện cho nhãn hàng. Trên trang cá nhân, cô thường đăng video nấu ăn hoặc hình ảnh khi đi nghỉ dưỡng, du lịch.

Tháng 8/2024, nàng hậu thông báo rời Sen Vàng và về chung công ty với Phương Mỹ Chi, Lan Khuê, DTAP… Tháng 11/2025, cô chính thức ra mắt với vai trò ca sĩ. Hoa hậu phát hành album đầu tay mang tên A Beautiful Mess. Sản phẩm có màu sắc hiện đại, trẻ trung và kỹ năng trình diễn của Mai Phương nhận phản hồi tích cực.

Mai Phương cũng cho biết trong khoảng 2 năm im ắng, cô tập trung đầu tư cho sản phẩm, rèn luyện vũ đạo và thanh nhạc. Mai Phương cũng tập sáng tác, dưới sự hướng dẫn của đội ngũ producer trong công ty.