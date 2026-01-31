Hoa hậu lại gây tranh cãi ở show hẹn hò

Hoa hậu Trái đất 2022 Mina Sue Choi liên tục có những phát ngôn, hành động gây bàn tán ở show hẹn hò Địa ngục độc thân mùa 5.

Trong tập mới nhất của Single’s Inferno mùa 5 (Địa ngục độc thân), Hoa hậu Trái đất 2022 Mina Sue Choi tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý. Cụ thể trong tập này, các người chơi ghép cặp dựa trên việc bốc ngẫu nhiên quả bóng cùng màu. Do số lượng nam nhiều hơn nữ nên riêng đội của Mina Sue Choi có tới 3 thành viên gồm hoa hậu này và 2 chàng trai Lee Sung Hun, Song Seung Il.

Các đội chơi được yêu cầu tất cả thành viên phải đứng trên tấm gỗ và không được chạm bất cứ bộ phận cơ thể nào xuống đất. Sau mỗi lượt chơi, tấm gỗ sẽ càng bị thu nhỏ.

Hình ảnh gây bàn tán của Mina Sue Choi và 2 người chơi nam.

Có tới 3 thành viên nên đội Mina Sue Choi gặp khó khăn hơn hẳn các đội. Trong một lượt chơi, nàng hậu thậm chí phải ngồi dưới cùng và cõng 2 chàng trai phía trên. Video ghi lại phần chơi trò chơi của hoa hậu này lập tức lan truyền trên mạng xã hội kéo theo rất nhiều bàn tán. Ngay cả dàn quan sát viên khi theo dõi chương trình cũng tỏ ra bất ngờ vì nó quá kỳ quặc, hài hước.

Chưa hết, ở tập này, Mina Sue Choi còn bị chỉ trích vì tự nhận xét cô thú vị hơn các thành viên nữ khác. Nhiều lời nói, hành động của cô cũng được cho là đang nói xấu các cast nữ khác trong chương trình.

Suốt từ tập đầu chương trình, Mina Sue Choi đã là nhân vật chính, thâu tóm sự bàn tán, quan tâm. Thái độ của hoa hậu khiến dàn quan sát viên lẫn khán giả và những người chơi khác không biết cô đang quan tâm đến ai. Lý do là Mina Sue Choi tới đảo thiên đường với Lim Soo Bin, sau đó ghen tuông khi thấy chàng trai này nói chuyện với cô gái khác. Thế nhưng, Mina Sue Choi lại tặng kẹo cho Sung Hun.

Trong những diễn biến tiếp theo, nàng hậu này lại bày tỏ sự hứng thú với Woo Sung Min và Song Seung Il.

Sau khi tập 4 lên sóng, Mina Sue Choi nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Nhiều khán giả đã tràn vào trang Instagram cá nhân của cô để lại những bình luận chỉ trích hành động của cô trong chương trình, tờ MHN đưa tin.

Mina Sue Choi sinh năm 1999, đăng quang Hoa hậu Hàn Quốc 2021. Sau đó, cô trở thành người Hàn Quốc đầu tiên giành chiến thắng tại cuộc thi Miss Earth (Hoa hậu Trái đất) 2022. Cô theo học chuyên ngành truyền thông tại Đại học Illinois, thông thạo nhiều ngôn ngữ và từng sinh sống tại Australia, Canada, Mỹ.

Hiện Mina Sue Choi sở hữu hơn 78.000 người theo dõi trên mạng xã hộ. Ngoài truyền hình thực tế, cô còn tham gia một số vai nhỏ trong phim DNA Lover (TV Chosun, 2024) và Melo Movie của Netflix (2025).