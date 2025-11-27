Hoa hậu Kiều Duy xin lỗi

Kiều Duy tranh tài ở Miss International 2025 diễn ra tại Nhật Bản nhưng chưa để lại nhiều dấu ấn. Cô không lọt top 20 trong chung kết cuộc thi.

Chung kết Miss International 2025 (Hoa hậu Quốc tế) diễn ra tối 27/11 tại Nhật Bản. Kiều Duy là đại diện của Việt Nam tại cuộc thi năm nay. Tuy nhiên, người đẹp không thể lọt top 20.

Cô xếp thứ 2 ở hạng mục giải phụ trang phục dân tộc. Trên trang cá nhân, Kiều Duy nói xin lỗi khán giả vì đã không tiến sâu tại hành trình cuộc thi.

Năm nay, Kiều Duy thể hiện khá trọn vẹn, chuyên nghiệp các phần thi trong khuôn khổ Miss International 2025. Đại diện Việt Nam cũng có khả năng giao tiếp tiếng Anh lưu loát, tự tin.

Kiều Duy có thành tích khiêm tốn ở Miss International 2025. Ảnh: FBNV.

Trong phần thi thuyết trình trước đó, Kiều Duy gửi lời chào bằng tiếng Nhật và tiếng Việt.

Sau đó cô chia sẻ: "Tôi ở đây cùng các chị em, những người đến từ nhiều miền văn hóa khác nhau nhưng đều hướng đến mục tiêu chung là góp phần làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Chúng tôi đại diện cho tình yêu thương và giá trị văn hóa. Tôi tin rằng, cùng nhau, chúng tôi có thể tạo nên một thế giới tươi sáng và tốt đẹp hơn".

Tuy nhiên, cô chưa phải nhân tố nổi bật, trong khi các thí sinh khác của cuộc thi lại được đánh giá cao.

Trước thềm chung kết, chuyên trang sắc đẹp Missosology đưa ra bảng dự đoán top 20 gồm Tây Ban Nha, Peru, Malaysia, Venezuela, Colombia, Canada… Kiều Duy hoàn toàn vắng mặt trong bảng dự đoán này.

Chung kết Miss International 2025 với màn tranh tài của hơn 80 thí sinh. Tại đây, Thanh Thủy sẽ trao lại vương miện cho người kế nhiệm.

Kiều Duy sinh năm 2003, cao 1,69 m, số đo 88-63-90 cm. Cô tới Nhật Bản từ 11/11 để chuẩn bị cho các phần thi của Miss International 2025.

Sát thời điểm chung kết diễn ra, Kiều Duy cho biết cô không áp lực trước thành tích của đàn chị Thanh Thủy.

"Việc Việt Nam có vương miện Miss International là điều rất tự hào. Nhưng điều tôi áp lực không phải là thành tích của chị Thủy, mà làm sao bản thân trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình", cô nói.