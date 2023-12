Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 nhiều gương mặt cũ

Trần Thị Thuỳ Trâm, 27 tuổi, quê Quảng Nam là gương mặt quá quen thuộc. Cô từng vào top 8 Vietnam's Next Top Model 2016, top 11 Vietnam's Next Top Model All Star 2017, top 20 Miss Grand Vietnam 2022. Người đẹp cao 1,68 m, số đo 88-59-92 cm. Thế mạnh của cô là trình diễn trên sân khấu và điểm chưa tốt là phần ứng xử. Ảnh: Miss Cosmo Vietnam.