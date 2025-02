Hoa hậu Thái Lan nhập viện cấp cứu

Hoa hậu Hòa bình tỉnh Saraburi - Thitaree Phongtharasathorn là một trong 10 thí sinh đạt thành tích top 10 người đẹp có doanh thu bán hàng trực tuyến cao nhất tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2025. Phần thưởng dành cho top 10 là chuyến du lịch Hàn Quốc.

Tờ Dara Daily đưa tin ngày 10/2, Thitaree Phongtharasathorn cùng 9 thí sinh ra sân bay để sang Hàn Quốc. Tuy nhiên, trước khi lên máy bay cô có biểu hiện đau bụng dữ dội.

Thitaree Phongtharasathorn được nhân viên y tế tiêm thuốc giảm đau nhưng không đỡ, nhịp tim tăng nhanh. Cô được đưa đến bệnh viện Samitivej Srinakarin để cấp cứu.

Quản lý của người đẹp thông báo trên trang cá nhân: “Thitaree Phongtharasathorn bị đau bụng rất nặng. Bác sĩ đã tiêm thuốc cho cô ấy cách đây 15 phút nhưng triệu chứng không thuyên giảm mà còn trở nên tệ hơn. Tim đập nhanh bất thường. Nhân viên y tế của sân bay đã gửi cô ấy tới bệnh viện Samitivej Srinakarin. Tôi sẽ cập nhật cho các bạn ngay khi tôi biết các triệu chứng là gì".

Trong hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội, Thitaree Phongtharasathorn thở bình oxy, được đưa lên cáng để đi cấp cứu. Nhiều fan sắc đẹp lo lắng, mong cô sớm bình phục.

Thitaree Phongtharasathorn là đại diện tỉnh Saraburi tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2025. Cô 20 tuổi, cao 1,65 m, là diễn viên, người mẫu, nhà sáng tạo nội dung với hơn 1,5 triệu người theo dõi trên Instagram.

Tuy không có chiều cao nổi trội, Thitaree Phongtharasathorn vẫn được đánh giá cao nhờ nhan sắc hiện đại và sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. Cô đang theo học ngành Quảng cáo, khoa Nghệ thuật và Truyền thông tại Đại học Bangkok.

Việc có 1,5 triệu người theo dõi trên Instgram được xem là lợi thế lớn của Thitaree Phongtharasathorn tại Hoa hậu Hòa bình Thái Lan. Năm 2024, người đẹp giành chiến thắng là Malin Chara-anan là thí sinh có lượng người theo dõi đông đảo nhất cuộc thi với trang Instagram có hơn 400.000 người theo dõi.

Cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2025 đã khởi động với sự tham gia của 77 thí sinh đại diện các tỉnh, thành. Người giành chiến thắng đại diện Thái Lan tham dự Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 dự kiến tổ chức ở Thái Lan vào tháng 10.

