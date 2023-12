Tình yêu nồng nhiệt của Taylor Swift và cầu thủ cao 1,96 m

Tranh thủ thời gian nghỉ hiếm hoi, Swift cũng thường xuất hiện ở trận đấu bóng cổ vũ người yêu. Hôm 18/12, cô có mặt trên sân vận động ở Foxborough, Massachusetts ủng hộ đội Kansas City Chiefs của bạn trai thi đấu với New England Patriots. Cô đi cùng bố và hai người bạn thân. Ảnh: The New Yorker.