Hoa hậu Hàn Quốc được khen quá trẻ ở tuổi 47

Kim Sa Rang, Hoa hậu Hàn Quốc năm 2000, được nhận xét trẻ trung tới khó tin dù đã bước sang tuổi 47.

Tờ Sports Chosun đưa tin Kim Sa Rang thu hút sự quan tâm khi chia sẻ hình ảnh mới nhất trên trang mạng xã hội. Trong bức hình được đăng tải, Hoa hậu Hàn Quốc năm 2000 gây bất ngờ với nhan sắc trẻ trung. Cô để tóc dài xõa tự nhiên, chụp ảnh selfie trước gương.

Kim Sa Rang gây ngỡ ngàng với nhan sắc trẻ trung ở tuổi 47. Ảnh: @sarangkim.love.

Khán giả bình luận dù đã bước sang tuổi 47, Kim Sa Rang vẫn giữ diện mạo trẻ trung đến khó tin. Mỹ nhân sinh năm 1978 được nhận xét sở hữu nhan sắc tươi tắn, thanh lịch không khác một nữ sinh đại học. “Thời gian bỏ quên Sa Rang thì phải”, “Không thể tin là cô ấy đã 47 tuổi. Nhìn Sa Rang mà cứ ngỡ là một nữ sinh”, “Không hổ danh là Hoa hậu Hàn Quốc”… là một số bình luận của khán giả.

Nhiều người còn thắc mắc về thói quen ăn uống và làm đẹp giúp Kim Sa Rang giữ gìn sắc vóc trẻ trung ở tuổi tứ tuần.

Theo trang Daum, Kim Sa Rang duy trì vóc dáng bằng chế độ ăn uống nghiêm ngặt, chỉ ăn hai bữa một ngày và ưu tiên cá hồi để cân bằng dinh dưỡng. Cô tránh tinh bột, uống nước ấm trước bữa ăn để hỗ trợ tiêu hóa. Về tập luyện, cô kết hợp cardio, pilates, tập tạ và yoga để giữ cơ thể săn chắc và dẻo dai.

Hoa hậu Hàn Quốc năm 2000 cũng chăm sóc da kỹ lưỡng với serum dưỡng ẩm, mặt nạ và các liệu pháp spa hàng tuần. Cô luôn dùng kem chống nắng và uống đủ nước để duy trì độ ẩm cho da. Ngoài ra, Sa Rang cũng chú trọng đến sức khỏe tinh thần, thường xuyên đi dạo, đọc sách và thiền để giữ tâm lý tích cực. Nhờ lối sống này, cô luôn giữ được vẻ ngoài trẻ trung và tràn đầy năng lượng.

Kim Sa Rang giữ gìn vóc dáng bằng chế độ ăn uống, tập luyện nghiêm ngặt. Ảnh: @sarangkim.love.

Kim Sa Rang sinh năm 1978 tại Seoul, Hàn Quốc. Cô tốt nghiệp Đại học Yong In với bằng cử nhân và thạc sĩ ngành Âm nhạc truyền thống Hàn Quốc. Năm 2000, Kim Sa Rang đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc và đại diện quốc gia tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2001, giành giải thưởng phụ Trang phục dân tộc đẹp nhất.

Sau khi đăng quang, cô chuyển hướng sang diễn xuất và tham gia nhiều bộ phim truyền hình cũng như điện ảnh nổi tiếng như Thousand Years of Love (2003), Love Impossible (2003), A Love to Kill (2005), Hot for Teacher (2006), Radio Dayz (2008), This is My Love (2015), Abyss (2019), Get Revenge (2020)...