'Hố tử thần’ sâu 2 - 3 m giữa đường gom khu công nghiệp

Chiều 3/7, hố sụt lún xuất hiện trên mặt đường tại Km1 + 400 đường gom Khu công nghiệp Samsung (Thái Nguyên). Hố có bán kính khoảng 2 m, sâu 2 - 3 m và có nguy cơ lan rộng.

Tối 3/7, UBND phường Vạn Xuân (tỉnh Thái Nguyên) phát đi cảnh báo về việc xuất hiện hố sụt lún trên đường, có nguy cơ mất an toàn giao thông.

Theo đó, từ chiều ngày 3/7, Km1 + 400 đường gom Khu công nghiệp Samsung (thuộc Tổ dân phố Thanh Quang, phường Vạn Xuân) xuất hiện 1 hố sụt lún trên mặt đường.

Khu vực sụt lún trên đường gom Khu công nghiệp Samsung. Ảnh: Công an phường Vạn Xuân.

Theo quan sát, hố sụt lún có bán kính khoảng 2 m, sâu 2 - 3 m và có nguy cơ lan rộng.

Cách hố "tử thần" khoảng 3 m là khu vực mương nước. Tại khu vực mương nước cũng xuất hiện sạt lở dạng hàm ếch.

Việc xuất hiện hố "tử thần" giữa đường tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, đặc biệt vào ban đêm, khi trời mưa hoặc tầm nhìn bị hạn chế.

Hiện tại, phường Vạn Xuân lập rào chắn, đặt biển cảnh báo và cử người giám sát, đồng thời báo cáo lên cấp trên để có phương án xử lý phù hợp.

UBND phường Vạn Xuân đề nghị người dân khi lưu thông qua khu vực trên giảm tốc độ, chú ý quan sát và chấp hành hệ thống biển báo, rào chắn. Người dân không tự ý di chuyển rào chắn hoặc đi vào khu vực nguy hiểm.

Các cơ quan, đơn vị và người dân khi phát hiện các điểm sụt lún, hư hỏng cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý, khắc phục.

Khu vực mương nước gần hố sụt lún.

Thời gian qua, địa bàn tỉnh Thái Nguyên xuất hiện một số "hố tử thần". Mới nhất, giữa tháng 6/2026, trên địa bàn phường Linh Sơn cũng xuất hiện "hố tử thần" trong khu dân cư.

Các chuyên gia cho rằng, Thái Nguyên có địa hình và địa chất phức tạp, xen kẽ giữa núi đá vôi, đồi thấp và các thung lũng karst. Nhiều khu vực phân bố đá carbonat dễ xảy ra quá trình karst hóa - hiện tượng nước ngầm hòa tan đá vôi qua thời gian dài, hình thành các hang hốc, khe rỗng dưới lòng đất.

Khi mưa lớn kéo dài, hoạt động của nước ngầm hoặc các khoảng rỗng karst dưới nền đất có thể là yếu tố làm gia tăng nguy cơ xuất hiện "hố tử thần".