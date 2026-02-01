Ăn gì để thanh lọc cơ thể, nhuận tràng, tiêu hóa khỏe?

Lựa chọn thực phẩm phù hợp, duy trì thói quen lành mạnh rất quan trọng giúp thanh lọc đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa và cải thiện sức khỏe tổng thể hiệu quả.

Kim chi và các loại rau củ muối chua là những loại thực phẩm tốt cho sức khỏe đường ruột. Ảnh: Freepik.

Hệ tiêu hóa khỏe mạnh đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe tổng thể. Nó giúp hấp thụ chất dinh dưỡng từ thức ăn và loại bỏ chất thải ra khỏi cơ thể. Đường ruột còn được gọi là "bộ não thứ hai" vì mối liên hệ mật thiết của nó với sức khỏe tinh thần và thể chất.

Cách dễ nhất để hỗ trợ sức khỏe đường ruột là thường xuyên bổ sung các thực phẩm tốt cho đường ruột vào bữa ăn, đặc biệt là các thực phẩm giàu chất xơ và trái cây giúp tiêu hóa tốt hơn.

Ngũ cốc nguyên hạt rất giàu chất xơ

Theo WebMD, ngũ cốc nguyên hạt rất giàu chất xơ, chất chống oxy hóa và các chất dinh dưỡng thiết yếu. Chất xơ trong ngũ cốc nguyên hạt hoạt động như một prebiotic, giúp nuôi dưỡng các vi khuẩn có lợi trong đường ruột. Ngũ cốc nguyên hạt cũng có thể giúp giảm táo bón bằng cách làm mềm phân.

Dưa muối lên men hỗ trợ tiêu hóa

Khi các loại rau củ được muối chua như bắp cải, kim chi, dưa chuột hoặc cà rốt được muối chua, chúng sẽ phát triển các vi khuẩn có lợi giúp cải thiện sự cân bằng đường ruột và hỗ trợ tiêu hóa thức ăn hiệu quả hơn. Dưa muối truyền thống tự làm tại nhà không chất bảo quản đặc biệt tốt vì chúng chứa các vi khuẩn sống.

Thêm 1-2 thìa dưa muối vào bữa trưa không chỉ giúp tăng cường tiêu hóa mà còn làm cho bữa ăn thêm ngon miệng. Theo thời gian, thói quen này thực sự có thể cải thiện sự đa dạng vi khuẩn đường ruột.

Sữa chua Hy Lạp chứa nhiều lợi khuẩn

Theo India Times, sữa chua Hy Lạp luôn có mặt trong mọi danh sách thực phẩm tốt cho sức khỏe đường ruột. Nó chứa nhiều lợi khuẩn giúp bổ sung vi khuẩn có lợi cho đường tiêu hóa. Kết cấu đặc hơn cũng đồng nghĩa với việc nó chứa nhiều protein hơn và ít lactose hơn, giúp dễ tiêu hóa hơn đối với dạ dày nhạy cảm.

Để có kết quả tốt nhất, hãy chọn sữa chua Hy Lạp nguyên chất, không đường. Một chút mật ong hoặc một ít quả mọng có thể thêm vị ngọt tự nhiên mà không làm ảnh hưởng đến sự cân bằng vi khuẩn đường ruột.

Tỏi hỗ trợ miễn dịch

Theo Eating Well, tỏi đóng vai trò rất quan trọng đối với sức khỏe đường ruột như một chất prebiotic, cung cấp thức ăn cho các vi khuẩn có lợi trong đường ruột. Nó cũng hỗ trợ hệ miễn dịch và được cho là có liên quan đến huyết áp, cholesterol và lượng đường trong máu khỏe mạnh hơn.

Có vô số cách bạn có thể thêm tỏi vào chế độ ăn uống của mình, từ ăn sống đến các món xào, hầm thơm ngon.

Tỏi đóng vai trò rất quan trọng đối với sức khỏe đường ruột như một chất prebiotic, cung cấp thức ăn cho các vi khuẩn có lợi trong đường ruột. Ảnh: Shutterstock.

Bông cải xanh ngăn ngừa viêm nhiễm

Bông cải xanh rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt là những lợi ích tuyệt vời đối với hệ tiêu hóa. Chất xơ trong bông cải xanh hỗ trợ tiêu hóa khỏe mạnh, trong khi các hợp chất như sulforaphane giúp tăng cường niêm mạc ruột và bảo vệ ruột khỏi viêm nhiễm.

Hấp sơ bông cải xanh (thay vì nấu quá chín) giúp giữ nguyên các chất dinh dưỡng. Thêm một chút dầu ô liu và chanh để tăng hương vị và giúp hấp thụ vitamin dễ dàng hơn.

Các loại quả mọng chống viêm, hỗ trợ tiêu hóa

Những loại quả mọng có màu sắc tươi sáng như việt quất, mâm xôi và dâu tây không chỉ đẹp mắt mà còn giàu chất xơ và polyphenol, những chất nuôi dưỡng vi khuẩn đường ruột khỏe mạnh. Các chất chống oxy hóa này cũng chống viêm, hỗ trợ cả tiêu hóa và hệ miễn dịch tổng thể.

Một bát sữa chua Hy Lạp với các loại quả mọng hỗn hợp là một trong những cách dễ nhất để bắt đầu hoặc kết thúc ngày có lợi cho đường ruột. Ngay cả quả mọng đông lạnh cũng giữ được giá trị dinh dưỡng, vì vậy bạn nên dự trữ chúng quanh năm.

Thanh long giàu lợi khuẩn, ngừa táo bón

Thanh long không chỉ là loại trái cây đẹp mắt, có màu sắc tươi sáng mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, bao gồm cả các lợi ích cho hệ tiêu hóa. Thanh long giàu chất xơ và là một trong những loại trái cây tốt nhất giúp giảm táo bón.

Thanh long có tiềm năng prebiotic mạnh mẽ, vì các loại chất xơ có trong thanh long được phát hiện có khả năng kích thích sự phát triển của vi khuẩn có lợi trong đường ruột. Hãy thử thêm thanh long vào sinh tố buổi sáng để có một món ăn ngon, đẹp mắt và tốt cho đường ruột.