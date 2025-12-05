Hỗ trợ khẩn cấp nhu yếu phẩm cho người dân vùng lũ ở Lâm Đồng

Để tiếp sức cho người dân, nhóm thiện nguyện do anh Nguyễn Hoàng Nghi (xã Hàm Thuận) vận động các nhà hảo tâm tổ chức bếp ăn, nấu cơm và phát miễn phí cho người dân.

Các nhóm thiện nguyện dùng xuồng chèo đến phát cơm tận tay người dân vùng ngập nghiêm trọng. Ảnh: Hồng Hiếu/TTXVN

Đến thời điểm này, một số nơi ở khu vực phía Đông tỉnh Lâm Đồng nước đã bắt đầu rút, tuy nhiên, một số nơi vẫn còn ngập sâu. Chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng và tổ chức thiện nguyện trong tỉnh đang nỗ lực hỗ trợ khẩn cấp, tiếp tế các nhu yếu phẩm cho người dân.

Hàng trăm suất cơm, nước uống, lương thực đến tay người dân

Tại khu vực phường Hàm Thắng, một số nơi vẫn còn ngập sâu. Khu dân cư dọc 2 bên Quốc lộ 1A, khu phố Thắng Thuận là nơi bị ngập nặng. Đường vào các khu dân cư phần lớn bị ngập, nước còn chảy xiết, nhiều nơi ngập hơn 1,5m.

Từ ngày 4/12, nước lũ tràn về, gây ngập sâu ở vùng trũng, thấp. Nhiều nhà dân ở Tổ 8, 9,10 khu phố Thắng Thuận bị chia cắt.

Giữa bốn bề nước lũ, các căn bếp ngập sâu, việc nấu ăn gần như không thực hiện được. Nhiều gia đình rơi vào cảnh thiếu thốn.

Trưa 5/12, nhóm thiện nguyện “Cho đi là còn mãi” đã phối hợp với chính quyền địa phương liên tục thay nhau tiếp nhận, bốc dỡ và dùng xe tải, xe ben đi đưa hàng trăm suất cơm, nước uống, lương thực đến với nhân dân ở các địa bàn đang bị ngập lụt nghiêm trọng.

Những suất cơm, cháo nóng đã được trao tận tay người dân. Hơn 10 thanh niên trong vùng đã tình nguyện dùng phương tiện và tham gia phát cơm, tiếp tế. Trong số đó, nhiều người có nhà vẫn đang bị ngập sâu.

Anh Vũ Ngọc Hải (phường Hàm Thắng) đã dùng chính chiếc xe ben của gia đình làm phương tiện cứu trợ khẩn cấp cho người dân trong vùng ngập. Anh đã đi phát cơm cho người dân ngày 3 bữa.

Không chỉ trong đợt lũ này mà cả trận mưa lũ tháng 10/2025, anh đều có mặt để hỗ trợ mọi người. Anh Hải chia sẻ: “Nhà vẫn đang ngập nhưng so với nhiều người mình vẫn còn đang an toàn. Vợ con ở nhà lo dọn dẹp còn mình đi giúp đỡ người dân.”

Theo chị Hà Thị Thu Thủy, thành viên nhóm thiện nguyện “Cho đi là còn mãi”, nhóm đã kêu gọi các nhà hảo tâm cùng nhau hỗ trợ lương thực giúp đỡ người dân vùng lũ. Khẩu phần ăn được đa dạng với xôi, bánh mì, cơm, mỳ xào cùng mong muốn đảm bảo dinh dưỡng, sức khỏe cho người dân giúp họ vượt qua khó khăn.

Tại xã Hàm Thuận Bắc, trưa 5/12, nước lũ rút dần nhưng mọi thứ vẫn còn ngổn ngang, bùn đất phủ kín sân nhà, đồ đạc hư hỏng, người dân tất bật dọn dẹp nhà cửa.

Để tiếp sức cho người dân, nhóm thiện nguyện do anh Nguyễn Hoàng Nghi (xã Hàm Thuận) vận động các nhà hảo tâm tổ chức bếp ăn, nấu cơm và phát miễn phí cho người dân.

Anh Nguyễn Hoàng Nghi cho biết: “Từ 3 giờ sáng, mọi người tất bật chuẩn bị. Người rửa rau, người đứng bếp, trẻ nhỏ cũng góp tay đóng hộp. Những phần cơm được đóng gói cẩn thận, chuyển đến từng khu vực, mang theo sự sẻ chia ấm áp. Trong 2 ngày nay, hơn 3.200 suất ăn đã được mang đến cho người dân ở xã Hàm Thuận, Hàm Thuận Bắc, Hồng Sơn…”

Di dời người dân đến nơi an toàn

Trong sáng 5/12, điểm tập kết các nhu yếu phẩm tại Trụ sở Đảng ủy phường Hàm Thắng, các chuyến xe tấp nập ra vào. Từng đoàn xe nối đuôi nhau đưa hàng đến và vận chuyển hàng cho các vùng bị ảnh hưởng.

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Hàm Thắng cho biết, để hỗ trợ người dân, địa phương đã vận động nhiều tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể và hội nhóm thiện nguyện tổ chức các hoạt động hướng về vùng lũ, đặc biệt là tiếp tế lương thực, nước uống và hàng nghìn suất ăn mỗi ngày cho người dân.

Cụ thể, trong chiều 4/12, phường đã vận động các tổ chức, nhà hảo tâm hỗ trợ hơn 4.000 suất ăn, nước uống cho người dân phải thực hiện việc di dời. Trong ngày 5/12, các tổ chức, nhà hảo tâm tiếp tục hỗ trợ, đảm bảo cung cấp đồ ăn, nước uống 3 lượt/ngày với số lượng trên 7.500 suất ăn/lượt.

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Nhân dân phường Hàm Thắng, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài ở các xã thượng nguồn, kết hợp hồ Sông Quao xả lũ, trong ngày 2/12, mực nước trên sông Cái qua địa bàn phường Hàm Thắng dâng cao gây ngập lụt tại khu vực sông Lấp, Tổ 1, khu phố Kim Bình.

Đến tối 3/12 rạng sáng 4/12, khu vực ngập lụt ngày càng mở rộng.

Đến nay có 18 khu phố trên địa bàn phường bị ảnh hưởng; gần 7.000 căn nhà bị ngập (dưới 0,5m)... Mưa lũ còn gây ngập lụt khoảng 520ha bao gồm cây ăn quả, cây lâu năm, lúa, hoa màu, thanh long… Ước giá trị thiệt hại ban đầu khoảng 100 tỷ đồng .

Ủy ban Nhân dân phường Hàm Thắng đã tổ chức di dời hơn 1.550 hộ dân với 2.500 nhân khẩu ở các khu phố Kim Bình, Kim Ngọc, Phú Thành, Phú Thịnh, Thắng Hiệp, Phú Hòa ra khỏi các khu vực có nguy cơ ngập sâu, nước chảy xiết. Lực lượng chức năng đang tiếp tục hỗ trợ người dân đến các điểm an toàn. Tại đây, chính quyền đã bố trí đầy đủ nhu yếu phẩm để người dân tạm thời ổn định trong thời gian chờ nước rút.