Hỗ trợ khẩn cấp 80 tỷ đồng cho 3 tỉnh khắc phục hậu quả bão Kalmaegi

  • Thứ sáu, 7/11/2025 09:35 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc vừa ký Quyết định số 2451/QĐ-TTg ngày 7/11/2025 hỗ trợ khẩn cấp kinh phí cho các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk khắc phục hậu quả cơn bão số 13.

Một nhà dân ở Gia Lai bị đổ sập do bão số 13.

Cụ thể, hỗ trợ 80 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho 03 địa phương khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra và sớm ổn định đời sống người dân sau mưa lũ như đề nghị của Bộ Tài chính tại Văn bản số 17321/BTC-NSNN ngày 07 tháng 11 năm 2025, trong đó: tỉnh Quảng Ngãi 20 tỷ đồng, tỉnh Gia Lai 30 tỷ đồng và tỉnh Đắk Lắk 30 tỷ đồng. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm về các nội dung, số liệu báo cáo và đề xuất, kiến nghị, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

Ủy ban nhân dân các tỉnh chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng số kinh phí bổ sung nêu trên, bảo đảm đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật khác có liên quan, bảo đảm đúng mục đích sử dụng, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để thất thoát, tiêu cực; đồng thời báo cáo kết quả sử dụng về Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan liên quan để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

https://baochinhphu.vn/ho-tro-khan-cap-80-ty-dong-cho-3-tinh-quang-ngai-gia-lai-dak-lak-khac-phuc-hau-qua-bao-so-13-102251107082537246.htm

Báo Chính phủ

