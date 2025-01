Hỗ trợ gia đình 6 người tử vong trong tai nạn thảm khốc ở Nghệ An

UBND huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết chính quyền đã hỗ trợ gia đình có 6 người tử vong do xe tải mất lái tông trúng, với số tiền 15 triệu đồng/nạn nhân.

Sáng 13/11, lãnh đạo UBND huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An và Ban An toàn giao thông tỉnh đã có mặt tại hiện trường để điều tra, xác minh nguyên nhân vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Nậm Càn vào ngày 12/1 làm 6 người tử vong.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định lái xe không có nồng độ cồn và ma túy. Chiếc xe tải cũng đã được kiểm định cách đây 2 tháng.

6 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn gồm có 2 người lớn và 4 trẻ em. Trong đó, 5 nạn nhân tử vong tại hiện trường là: Và Thiêm Ph. (SN 2018), Và Xuân Đ. (SN 2016), Vừ Y D. (SN 2005), Và Y M. (SN 2014), Và Y D. (SN 2023). Nạn nhân Lê Thị Kh. (SN 1985) bị thương được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CTV.

Cũng theo lãnh đạo UBND huyện Kỳ Sơn, sau khi nắm bắt được sự việc, UBND huyện Kỳ Sơn, UBND xã Nậm Càn và các cơ quan, tổ chức, đoàn thể đã phối hợp thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình có người tử vong. Trước mắt, huyện trích kinh phí hỗ trợ các gia đình với mức 15 triệu đồng/nạn nhân.

“Vụ tai nạn xảy ra vào dịp gần Tết là nỗi đau thương, mất mát lớn. Địa phương đã cố hết sức để hỗ trợ các gia đình có người gặp nạn. Các lãnh đạo huyện, xã đều có mặt tại các gia đình để động viên, chia sẻ”, lãnh đạo UBND huyện Kỳ Sơn nói.

Được biết, 6 nạn nhân tử vong có quan hệ gia đình, gồm bà, con dâu và các cháu.

Ông Phan Huy Chương, Phó trưởng ban chuyên trách Ban An toàn giao thông tỉnh Nghệ An, cho biết trong sáng 13/1, đại diện đơn vị đã tới hiện trường, thăm hỏi động viên gia đình các nạn nhân gặp nạn, bước đầu hỗ trợ nạn nhân tử vong 5 triệu đồng/người.