Hỗ trợ báo chí phát triển trong thời đại số

Ngày 26/3, các đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, tiến hành thảo luận về dự án Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi).

Đại biểu Thạch Phước Bình, Đoàn ĐBQH tỉnh Trà Vinh phát biểu. Ảnh: PT.

Tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận tại Tổ, tại Hội trường về dự án Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi).

Trên cơ sở ý kiến kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Thông báo kết luận số 5035/TB-TTKQH ngày 20/3/2025 của Tổng Thư ký Quốc hội, Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính đã chủ trì, phối hợp với Cơ quan soạn thảo, Thường trực Ủy ban Pháp luật và một số cơ quan liên quan tiếp tục rà soát, chỉnh lý, hoàn thiện nội dung dự thảo Luật. Dự thảo Luật sau khi tiếp thu, chỉnh lý gồm 4 chương và 21 điều.

Thảo luận tại Hội nghị, một số đại biểu quan tâm đến mức thuế đối với ngành báo chí. Đại biểu Thạch Phước Bình, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Trà Vinh cho biết, quy định về thuế suất đối với cơ quan báo chí tại Điều 10 và điểm d khoản 2 Điều 13 cho thấy sự mâu thuẫn giữa thực tiễn hoạt động báo chí và chính sách thuế.

Trước thực trạng hoạt động báo chí hiện nay, Đại biểu cho biết, báo điện tử đang trở thành phương thức chủ đạo, trong khi báo in ngày càng giảm sút. Tuy nhiên, báo in lại được hưởng mức thuế ưu đãi 10%, trong khi báo điện tử phải chịu mức thuế 20%, dù cả hai đều phục vụ mục tiêu cung cấp thông tin chính thống, định hướng dư luận và thực hiện nhiệm vụ truyền thông của Đảng, Nhà nước. Trong khi đó, báo điện tử có nguồn thu lớn từ quảng cáo, thu phí nội dung và các dịch vụ kỹ thuật số, nhưng vẫn bị áp dụng mức thuế suất cao hơn báo in. Điều này ảnh hưởng tiêu cực đến báo chí trong bối cảnh cạnh tranh số, khi nhiều cơ quan báo chí điện tử gặp khó khăn trong việc duy trì hoạt động do doanh thu quảng cáo sụt giảm, trong khi vẫn phải chịu thuế suất cao hơn báo in.

Chính sách thuế hiện tại cũng chưa theo kịp xu hướng chuyển đổi số báo chí, tạo rào cản tài chính cho các cơ quan báo chí điện tử. Trong khi đó, các nền tảng xuyên biên giới như Google, Facebook chiếm phần lớn doanh thu quảng cáo nhưng chỉ chịu thuế gián tiếp tại Việt Nam, gây bất lợi cho báo chí trong nước.

Đại biểu đề nghị áp dụng thuế suất 10% cho toàn bộ cơ quan báo chí, không phân biệt loại hình, đồng thời nhấn mạnh, quy định này sẽ hỗ trợ cơ quan báo chí vượt qua khó khăn tài chính, tạo sự công bằng, khuyến khích phát triển bền vững, đầu tư vào công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh với các nền tảng xuyên biên giới. Việc duy trì thuế suất 20% cho báo điện tử là không phù hợp với thực tế, cần sửa đổi chính sách thuế để hỗ trợ ngành báo chí phát triển trong thời đại số.

Trước đó, đa số ý kiến các đại biểu bày tỏ đồng tình cao với nội dung tiếp thu, giải trình dự thảo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, đánh giá dự thảo luật đã có rất nhiều điểm bổ sung, sửa đổi để tháo gỡ những vấn đề vướng mắc hiện nay trong việc tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Đại biểu Tráng A Dương, Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang cho biết, khoản 2 Điều 9 của dự thảo Luật quy định về việc không ghi nhận chi phí, thu nhập doanh nghiệp đối với các khoản chi không đáp ứng điều kiện chi, nội dung chi theo quy định của pháp luật chuyên ngành. Nhưng quy định này chưa hợp lý, chưa khả thi và sẽ gây ra nhiều khó khăn cho cả cán bộ thuế và người nộp thuế. Trước hết là vì hoạt động của các doanh nghiệp rất đa dạng và phức tạp. Việc yêu cầu cán bộ thuế phải rà soát toàn bộ quy định của các pháp luật chuyên ngành liên quan đến từng khoản chi là một nhiệm vụ quá sức, không phù hợp với chuyên môn của họ. Điều này sẽ dẫn đến tình trạng kéo dài thời gian kiểm tra, phải xin xác nhận từ nhiều cơ quan chuyên ngành khác nhau.

Đối với những khoản chi không có xác nhận, cán bộ thuế phải tự đánh giá, điều này tiềm ẩn nguy cơ áp dụng sai hoặc chậm trễ trong việc loại trừ, gây thiệt hại lớn cho người nộp thuế. Đồng thời, người nộp thuế cũng sẽ phải tốn kém thời gian và chi phí để giải trình cho từng khoản chi với cả cơ quan thuế và các cơ quan chuyên ngành.

Các vi phạm chủ yếu hiện nay được xử lý theo quy định của pháp luật chuyên ngành. Do đó, việc liên đới chi phí thuế có thể dẫn đến tình trạng "thuế chồng thuế". Mặt khác, các trường hợp cố tình vi phạm chỉ là thiểu số và không ảnh hưởng đáng kể đến sự phát triển chung của cộng đồng doanh nghiệp. Từ những lý do này, đại biểu đề nghị không áp dụng quy định này.

Đại biểu Tráng A Dương cũng đề nghị, khi cơ quan thuế tiến hành thanh tra, kiểm tra thuế, nếu phát hiện các khoản chi có dấu hiệu vi phạm, họ sẽ chuyển thông tin sang cơ quan chuyên ngành để xử lý, đồng thời vẫn cho phép ghi nhận chi phí này để tính thuế.