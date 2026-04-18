Hồ Quang Hiếu và vợ kém 17 tuổi hiện tại

  • Thứ bảy, 18/4/2026 21:34 (GMT+7)
Hồ Quang Hiếu và Tuệ Như kết hôn năm 2023. Gần đây, cặp sao vướng tin có con thứ 2 nhưng họ không lên tiếng.

Trên trang cá nhân, Hồ Quang Hiếu vừa chia sẻ hình ảnh trong chuyến du lịch với bà xã Tuệ Như. Kèm theo hình ảnh, nam ca sĩ hài hước viết: “Đồng vợ, đồng chồng, làm được đồng nào tiêu hết đồng đấy”.

Trong khi đó, Tuệ Như tâm sự sau thời gian kết hôn, tình cảm vợ chồng cô vẫn ngọt ngào, lãng mạn như thuở mới yêu. Khi đăng tải video trong chuyến du lịch với ông xã, Tuệ Như viết: “Bình yên ở bên trong, đừng tìm nó bên ngoài”.

Hình ảnh mới đây của vợ chồng Hồ Quang Hiếu. Ảnh: FBNV.

Thời gian gần đây, Tuệ Như vướng tin mang thai con thứ 2. Lý do là trong hình ảnh mặc bikini mới đây, cô được nhận xét có vòng 2 lớn hơn trước. Tuy nhiên, trước các đồn đoán, người mẫu giữ im lặng.

Hồ Quang Hiếu và Tuệ Như đăng ký kết hôn từ 2023. Tháng 1/2025, cặp sao đón con trai đầu lòng, tên thân mật là bé Hin.

Giữa năm 2025, cặp đôi vướng tin đồn rạn nứt khi Tuệ Như được phát hiện không theo dõi chồng trên một số nền tảng mạng xã hội. Cùng thời điểm, xuất hiện thông tin cho rằng Hồ Quang Hiếu có liên quan đến người khác. Tuy nhiên, Tuệ Như nhanh chóng lên tiếng phủ nhận.

Cô đăng tải hình ảnh bên ông xã kèm chia sẻ: “Đoàn mình hôm qua đến giờ, đọc tin tức ở đâu mà sáng giờ dữ dội quá. Câu trả lời đây nè. Em mời đoàn mình giải tán”. Động thái này được xem như lời đính chính, bác bỏ những tin đồn xoay quanh hôn nhân của hai người.

Đến tháng 9/2025, cặp đôi tổ chức tiệc cưới tại TP.HCM với sự góp mặt của bạn bè thân thiết. Trước đó, vào buổi sáng cùng ngày, lễ tân hôn được tổ chức ấm cúng tại tư gia trong không khí quây quần của hai bên gia đình.

Minh Hạo

    Hồ Quang Hiếu là một nam ca sĩ nhạc trẻ đã tốt nghiệp trường Văn hóa Nghệ thuật Quân Đội Hà Nội. Anh bắt đầu được khán giả yêu mến sau khi phát hành ca khúc cùng tên trong album "Chỉ cần em hạnh phúc". Không chỉ hát nhạc trẻ, anh còn nổi tiếng với những sản phẩm remix các ca khúc nhạc xưa như "Con bướm xuân", "Túp lều lý tưởng", "Chuyện tình nàng trinh nữ tên Thi".

    Bạn có biết: Hồ Quang Hiếu từng tham gia vòng sơ tuyển cuộc thi "Vietnam Idol" mùa 2.

    • Ngày sinh: 20/09/1986
    • Chiều cao: 1.70 m
    • Ca khúc tiêu biểu: Còn lại gì sau cơn mưa, Đừng buông tay anh, Nơi ấy con tìm về, Không cảm xúc, Con bướm xuân, Ngã tư đường,...

