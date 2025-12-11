Hồ chứa nước 1.000 tỷ vừa khánh thành đã nứt, chủ đầu tư nói gì?

Trước phản ánh về vết nứt trên mặt đập và nước thấm trong hành lang hồ Sông Than, tỉnh Khánh Hòa, chủ đầu tư cho biết sự cố đã được khắc phục và không ảnh hưởng đến an toàn thân đập, đồng thời sẽ mời đơn vị độc lập đánh giá lại chất lượng công trình.

Vết nứt trên thân đập.

Sáng 11/12, ông Phạm Minh Tân - Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Khánh Hòa (đơn vị chủ đầu tư ) đã trao đổi với phóng viên Tiền Phong về hiện tượng mặt đập đất và dòng thấm xuất hiện trong hành lang kiểm tra của đập bê tông.

Ông Phạm Minh Tân cho biết, vết nứt xuất hiện khoảng một tháng trước, nằm ở lớp bê tông hạt mịn dày 6cm - lớp có chức năng tạo mỹ quan và định hình độ dốc bề mặt đập. Đến nay, hiện tượng trên đã được khắc phục hoàn toàn.

Nguyên nhân là thiết kế không bố trí các khe co và khe giãn cho lớp này, khiến bê tông bị giãn nở hoặc co ngót dưới tác động của nhiệt độ, dẫn tới nứt bề mặt.

Ngay khi nhận phản ánh, chủ đầu tư và nhà thầu đã kiểm tra hiện trường, đào kiểm tra nền đập đất tại vị trí vết nứt. Kết quả cho thấy vết nứt không ảnh hưởng đến kết cấu đập đất. “Tuy nhiên, để đảm bảo khách quan, chúng tôi sẽ thuê đơn vị kiểm định độc lập đánh giá toàn diện chất lượng công trình”, ông Tân nhấn mạnh.

Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cho biết: Chiều nay (11/12), Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa sẽ tiếp tục kiểm tra công trình.

“Chúng tôi sẽ đề xuất bổ sung các khe co và khe giãn trên lớp bê tông mặt đập để tránh tái diễn tình trạng nêu trên”, ông Tân nói và cho hay, công trình hiện vẫn trong giai đoạn kiểm tra nghiệm thu, bàn giao và đưa vào vận hành.

Do đó, mọi vấn đề liên quan đến các hiện tượng trên đều thuộc trách nhiệm của nhà thầu thi công. Chủ đầu tư tiếp tục theo dõi chất lượng trước khi chấp nhận bàn giao công trình.

Chủ đầu tư sẽ thuê đơn vị kiểm định độc lập để đánh giá` toàn diện chất lượng công trình.

Hồ chứa nước Sông Than có dung tích hơn 85 triệu m3 là công trình trọng điểm của tỉnh Ninh Thuận cũ (nay là tỉnh Khánh Hòa), với tổng mức đầu tư hơn 1.040 tỷ đồng từ nguồn trái phiếu Chính phủ, vốn Trung ương và địa phương.

Ngày 20/9/2025, công trình này được tổ chức khánh thành để chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh (sau sáp nhập với Ninh Thuận) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Hồ Sông Than có các hạng mục chính gồm: đập chính, đập đất (dài hơn 1 km) và đập bê tông trọng lực (dài 304 m); cao trình thiết kế đỉnh đập hơn 141 m. Công trình còn có 2 đập phụ với tổng chiều dài 417,8 m.