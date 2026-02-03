HLV Robin van Persie đang đối mặt với những áp lực ngày càng lớn tại Feyenoord sau chuỗi phong độ kém trong thời gian qua.

HLV Van Persie bị yêu cầu từ chức.

Trận thua đậm 0-3 trước PSV tại giải VĐQG Hà Lan hôm 1/2 khiến Feyenoord bị bỏ xa tới 17 điểm so với đội đầu bảng. Đáng chú ý, thất bại này nối dài chuỗi phong độ đáng thất vọng của thầy trò Van Persie, khi họ chỉ giành được 1 chiến thắng trong 6 vòng đấu gần nhất tại giải quốc nội.

Không chỉ gặp khó ở Eredivisie, Feyenoord còn gây thất vọng lớn tại đấu trường châu Âu khi sớm dừng bước ở Europa League, sau khi thua tới 6 và chỉ thắng 2 trận ở vòng phân hạng. Những kết quả đó lập tức làm dấy lên nghi vấn về tương lai của Van Persie, dù đội bóng vẫn đang xếp thứ hai trên bảng xếp hạng.

Trả lời báo chí sau trận thua PSV, Van Persie khẳng định ông không có ý định từ chức. “Bạn phải hỏi ban lãnh đạo CLB”, cựu tiền đạo tuyển Hà Lan chia sẻ với Telegraaf. “Tôi thất vọng, cảm thấy mình phải có trách nhiệm, và thực tế là tôi đang chịu trách nhiệm".

Van Persie chịu sức ép lớn. Ảnh: Reuters.

Trên mạng xã hội, làn sóng CĐV đòi sa thải Van Persie lan rộng. Với vị trí thứ ba chung cuộc ở giải quốc nội mùa giải trước, ban lãnh đạo cũng như người hâm mộ kỳ vọng Feyenoord sẽ trở thành đối trọng thực sự của PSV trong cuộc đua vô địch mùa này. Tuy nhiên, những gì diễn ra trên thực tế lại trái với kỳ vọng.

“Van Persie phải bị sa thải, Feyenoord cần cứu lấy mùa giải này”, một tài khoản viết. Một CĐV khác lên tiếng: “Nội bộ cầu thủ đã không còn tin tưởng Van Persie”. Người hâm mộ khác bình luận: “Van Persie đá bóng giỏi nhưng làm HLV chưa đủ tốt”.

Timon Wellenreuther, thủ môn kiêm đội trưởng Feyenoord, đã lên tiếng bảo vệ Van Persie, cho rằng các cầu thủ mới là những người phải chịu trách nhiệm. Wellenreuther nhấn mạnh rằng "kế hoạch chiến thuật của HLV trưởng là hợp lý", nhưng toàn đội đã không thực hiện được trên sân.

Trong bối cảnh lực lượng bị tàn phá bởi chấn thương, Feyenoord rõ ràng vẫn còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn cải thiện phong độ và cứu vãn mùa giải.

