HLV tuyển Malaysia chỉ ra yếu tố giúp đội nhà thắng đậm Việt Nam

Phát biểu sau trận đấu tối 10/6 trên sân Bukit Jalil, chiến lược gia người Australia bày tỏ sự xúc động: “Các cầu thủ của tôi thi đấu với quyết tâm mãnh liệt, không chỉ vì màu cờ sắc áo mà còn để tri ân những gia đình đang phải trải qua mất mát. Họ thực sự chiến đấu vì điều gì đó lớn hơn bản thân mình”.

Malaysia nhập cuộc đầy hứng khởi, chơi áp đảo ngay từ hiệp một và theo HLV Cklamovski, đội bóng của ông lẽ ra phải sớm có bàn mở tỷ số. “Chúng tôi đã có một hiệp đầu tuyệt vời. Quan trọng là toàn đội duy trì được sự tập trung khi bước sang hiệp hai”, thuyền trưởng tuyển Malaysia cho biết.

Đáng chú ý, HLV Cklamovski tiết lộ những điều chỉnh chiến thuật trong giờ nghỉ đã tạo nên khác biệt. “Chúng tôi chiếu một đoạn video ngắn để phân tích những khoảng trống nơi hàng thủ đối phương có thể bị khai thác. Các cầu thủ cùng thống nhất: sẽ ghi ít nhất 1 hoặc 3 bàn. Và rồi, họ làm được tới 4 bàn”, ông nói.

Không chỉ hiệu quả trong chiến thuật, nhà cầm quân 46 tuổi còn đánh giá cao tinh thần tập thể của đội bóng, cho rằng tuyển Malaysia không phụ thuộc vào bất kỳ cá nhân nào.

"Ngay cả các cầu thủ vào sân từ ghế dự bị cũng mang lại tác động rõ rệt. Đây là chiến thắng của một tập thể gắn kết, không phải của một đội hình tối ưu gồm 11 cái tên”, HLV Cklamovski nhấn mạnh.

Dù giành chiến thắng đậm, Cklamovski vẫn nhìn nhận thực tế, cho rằng tuyển Malaysia còn nhiều điều cần cải thiện, đặc biệt là về thể lực.

"Trước trận, nhiều người cho rằng chúng tôi không thể chạy nhiều hơn Việt Nam. Nhưng thực tế là cả đội đã nỗ lực không ngừng trong suốt thời gian chính thức”, thuyền trưởng tuyển Malaysia nêu quan điểm.

Ông cũng gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ: “Bầu không khí tại Bukit Jalil thật đặc biệt. Các CĐV tiếp thêm nguồn năng lượng cho cầu thủ. Toàn đội sẽ tiếp tục duy trì lối chơi này, truyền cảm hứng cho người hâm mộ thông qua bóng đá”.

Kết thúc phần chia sẻ, HLV Cklamovski tái khẳng định mục tiêu của Malaysia: “Ngay từ ngày đầu hội quân 19/5, chúng tôi đặt ra mục tiêu hướng tới Asian Cup. Chiến thắng hôm nay là bước đệm và là phần thưởng xứng đáng cho sự nỗ lực và khát vọng của cả tập thể”.

