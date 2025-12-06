HLV Saudi Arabia chỉ ra ứng viên vô địch World Cup

Huấn luyện viên nổi tiếng người Pháp Herve Renard tin rằng cơ hội của đội tuyển Argentina tại World Cup 2026 vẫn rất lớn.

Hervé Renard góp mặt trong lễ bốc thăm World Cup 2026.

"Argentina có cơ hội rất lớn để vô địch World Cup một lần nữa. Tôi sẽ không lặp lại câu nói nổi tiếng của mình năm 2022 đâu, vì giải còn lâu mới bắt đầu, nhưng đúng là lúc đó tôi đã cảm thấy như vậy,” Renard chia sẻ sau lễ bốc thăm World Cup 2026.

Năm 2022, HLV Renard nổi tiếng khi gọi Messi là "hắn", ông quát mắng học trò, yêu cầu họ chiến đấu đến cùng trong giờ nghỉ giữa hiệp, tạo tiền đề để Saudi Arabia thắng ngược Argentina ở loạt trận đầu tiên vòng bảng, tạo ra địa chấn lớn ở giải đấu năm đó.

Đó cũng là trận thua duy nhất trên hành trình lên ngôi vô địch thế giới của Messi năm 2022. Sau lễ bốc thăm World Cup 2026, HLV Renard cũng nhắc lại hành trình kỳ diệu của thầy trò Lionel Scaloni tại Qatar: “Đôi khi, việc khởi đầu không tốt trong một giải đấu lại khiến bạn tỉnh giấc. Và đó chính xác là điều đã xảy ra với Argentina. Họ đã chơi tuyệt hay sau thất bại mở màn và xứng đáng nhận lời chúc mừng.”

Theo kết quả bốc thăm World Cup 2026, Argentina sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vương bằng trận gặp Algeria ở bảng J. Ngoài Algeria, các đối thủ của Argentina tại vòng bảng còn có Áo và Jordan. Đây là bảng đấu được đánh giá vừa tầm để thầy trò HLV Lionel Scaloni hướng đến mục tiêu nhất bảng.

Trong khi đó, Saudi Arabia của HLV Renard nằm ở bảng H cùng Tây Ban Nha, Cape Verde, và Uruguay.