HLV Palermo tạo kỳ tích ở Brazil

Huyền thoại của bóng đá Argentina, Martín Palermo, đang viết nên câu chuyện ngoạn mục tại giải VĐQG Brazil (Serie A).

Martín Palermo gặt hái thành công ở vai trò HLV.

Hôm 4/11, ở vòng 37 giải VĐQG Brazil (Serie A), với chiến thắng kịch tính 2-1 trước Corinthians, Fortaleza kéo dài chuỗi bất bại lên con số 9 trận liên tiếp (4 thắng, 5 hòa), chính thức thoát khỏi vùng nguy hiểm và hơn nhóm rớt hạng đúng 1 điểm.

Từ "cửa tử", Fortaleza giờ mơ về một cái kết viên mãn dưới bàn tay HLV Palermo.Theo Globo Esporte, chuỗi bất bại ấn tượng này bắt đầu từ vòng 30, khi Fortaleza đánh bại Flamengo, đội vừa đăng quang vô địch sớm, với tỷ số tối thiểu 1-0.

Martin Palermo tiếp quản Fortaleza từ tháng 8, khi đội đang chìm ở đáy bảng (xếp thứ 18 với chỉ 19 điểm sau 20 vòng). Từ ba thắng lợi và bốn thất bại ban đầu, ông biến đội bóng thành "cỗ máy phòng ngự" với chỉ 7 bàn thua trong 9 trận gần nhất, đồng thời khai thác tối đa tiềm năng của các trụ cột tên.

Giờ đây, với 43 điểm, Fortaleza có thể tự định đoạt số phận của mình ở vòng cuối gặp Botafogo ngày 8/12. Nếu thắng Fortaleza sẽ trụ hạng mà không cần quan tâm đến kết quả của các đội khác.

Nếu giúp đội bóng vùng Đông Bắc Brazil trụ hạng, sự nghiệp HLV của Martín Palermo sẽ sang trang.

Trong số dàn cựu danh thủ Argentina sang làm HLV khi giải nghệ, cựu tiền đạo có biệt danh “Loco” (Gã điên) âm thầm và ít được chú ý nhất. Tuy nhiên, anh đang thành công trên ngay trên đất Brazil.

Nhắc tới Palermo, nhiều người vẫn nhớ huyền thoại sút hỏng penalty 3 lần trong một trận ở Copa América 1999. Đây hiện tại vẫn là kỷ lục tai tiếng của thế giới bóng đá.