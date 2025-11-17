HLV Nigeria tố đối thủ dùng chiêu hắc ám

Trận đấu play-off cuối cùng của vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Phi trở thành tâm điểm chú ý vì những tuyên bố gây tranh cãi từ HLV Eric Chelle của Nigeria.

HLV Chelle gây thất vọng bởi Nigeria được đánh giá cao hơn nhiều so với CH Congo.

Rạng sáng 17/11, CH Congo hòa Nigeria 1-1, sau đó thắng 4-3 ở loạt luân lưu ở play-off khu vực châu Phi để giành vé vào vòng đấu liên lục địa. Ngay trước khi Nigeria và CH Congo bước vào loạt sút luân lưu, HLV Chelle mất bình tĩnh đòi đánh một thành viên trong ban huấn luyện của Congo.

Sau trận, ông cáo buộc thành viên trong ban huấn luyện của đối thủ thực hiện các nghi lễ "voodoo" trong suốt thời gian diễn ra loạt sút, ảnh hưởng đến tâm lý và hiệu suất của đội nhà. Trong buổi phỏng vấn sau trận, Chelle đưa ra tuyên bố gây sốc: "Trong suốt loạt sút luân lưu, một người từ Congo thực hiện voodoo mỗi lần. Đó là lý do tôi phản ứng".

Ông cũng giải thích trong tín ngưỡng châu Phi, "voodoo" như một nghi lễ tinh thần, bao gồm việc dùng nước hoặc các vật dụng khác để nguyền rủa đối thủ. HLV này cho rằng nó ảnh hưởng đến tâm lý của đội Nigeria.

Tuyên bố này ngay lập tức gây tranh cãi, khi một số người xem nó như một cách giải thích cho thất bại, trong khi những người khác coi đây là một phần của văn hóa tín ngưỡng trong bóng đá châu Phi.

Thất bại trước Congo không chỉ là một cú sốc cho Nigeria, đội bóng từng ba lần tham dự World Cup kể từ năm 1994, mà còn đặt ra câu hỏi về tương lai của HLV Chelle. Trong khi đó, CH Congo đang chuẩn bị cho vòng play-off liên lục địa vào tháng 3/2026, nơi họ sẽ đối mặt với các đội từ Concacaf, CONMEBOL, châu Đại dương và châu Á để giành một trong hai suất còn lại cho World Cup 2026 tại Mỹ, Mexico và Canada.