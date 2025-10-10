HLV Nepal tiết lộ lý do chịu nóng để mặc vest trên sân

|
HLV trưởng đội tuyển Nepal Matt Ross trong bộ vest (suit jacket Anh) ấn tượng khi chỉ đạo.
|
Ông cho biết vì bản thân đang đại diện cho một đất nước nên việc ăn mặc cũng phải chỉn chu, tôn trọng cao nhất dành cho mọi người.
|
Matt Ross sinh năm 1978, quốc tịch Australia, từng là trợ lý đội tuyển nữ Hàn Quốc. Ông có lý lịch khá độc đáo khi từng là giáo viên, lái xe buýt trước khi chuyển sang làm bóng đá trong vai trò phân tích viên của CLB nữ FFC Frankfurt (Đức).
|
Trái ngược với HLV Matt Ross, ông Kim Sang-sik của đội tuyển Việt Nam có phong cách giản dị hơn, nhưng vẫn giữ được sự lịch sự.
|
Ghi bàn mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam ở trận này là tiền đạo Nguyễn Tiến Linh với pha đỡ bước một mượt mà rồi dứt điểm gọn gàng.
|
Sau bàn thắng của Tiến Linh, đội tuyển Việt Nam để Nepal gỡ hòa nhưng sau đó có lợi thế hơn người - khi cầu thủ Nepal nhận thẻ đỏ sau pha phạm lỗi với Hai Long.
|
Trong hiệp 2, đội tuyển Việt Nam nỗ lực tấn công trước hàng thủ "đổ bê tông" của Nepal và có thêm hai bàn thắng do công của Phạm Xuân Mạnh (7) và Nguyễn Văn Vĩ.
|
Những phút cuối trận, ông Kim Sang-sik tạo cơ hội ra sân cho những cầu thủ U23. Dù tạo được đột biến tốt, những chân sút như Đình Bắc đã không thể chiến thắng thủ môn Nepal.
|
Vào ngày 14/10, hai đội sẽ thi đấu lượt về trên sân Thống Nhất.