Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

HLV Nepal tiết lộ lý do chịu nóng để mặc vest trên sân

  • Thứ sáu, 10/10/2025 05:47 (GMT+7)
  • 05:47 10/10/2025

Bên lề trận đấu Việt Nam thắng Nepal 3-1 tại vòng loại Asian Cup 2027, HLV Matt Ross gây chú ý với phong cách thời trang lịch thiệp, bất chấp thời tiết oi nóng vẫn chỉnh chu trong bộ vest lịch lãm.

doi tuyen Nepal anh 1

HLV trưởng đội tuyển Nepal Matt Ross trong bộ vest (suit jacket Anh) ấn tượng khi chỉ đạo.

doi tuyen Nepal anh 2

Ông cho biết vì bản thân đang đại diện cho một đất nước nên việc ăn mặc cũng phải chỉn chu, tôn trọng cao nhất dành cho mọi người.

doi tuyen Nepal anh 3

Matt Ross sinh năm 1978, quốc tịch Australia, từng là trợ lý đội tuyển nữ Hàn Quốc. Ông có lý lịch khá độc đáo khi từng là giáo viên, lái xe buýt trước khi chuyển sang làm bóng đá trong vai trò phân tích viên của CLB nữ FFC Frankfurt (Đức).

doi tuyen Nepal anh 4

Trái ngược với HLV Matt Ross, ông Kim Sang-sik của đội tuyển Việt Nam có phong cách giản dị hơn, nhưng vẫn giữ được sự lịch sự.

doi tuyen Nepal anh 5

Ghi bàn mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam ở trận này là tiền đạo Nguyễn Tiến Linh với pha đỡ bước một mượt mà rồi dứt điểm gọn gàng.

doi tuyen Nepal anh 6

Sau bàn thắng của Tiến Linh, đội tuyển Việt Nam để Nepal gỡ hòa nhưng sau đó có lợi thế hơn người - khi cầu thủ Nepal nhận thẻ đỏ sau pha phạm lỗi với Hai Long.
doi tuyen Nepal anh 7

Trong hiệp 2, đội tuyển Việt Nam nỗ lực tấn công trước hàng thủ "đổ bê tông" của Nepal và có thêm hai bàn thắng do công của Phạm Xuân Mạnh (7) và Nguyễn Văn Vĩ.

doi tuyen Nepal anh 8

Những phút cuối trận, ông Kim Sang-sik tạo cơ hội ra sân cho những cầu thủ U23. Dù tạo được đột biến tốt, những chân sút như Đình Bắc đã không thể chiến thắng thủ môn Nepal.
doi tuyen Nepal anh 9

Vào ngày 14/10, hai đội sẽ thi đấu lượt về trên sân Thống Nhất.

HLV Kim Sang-sik muon hang cong chat chiu co hoi hinh anh

HLV Kim Sang-sik muốn hàng công chắt chiu cơ hội

22:17 9/10/2025 22:17 9/10/2025

0

Sau chiến thắng 3-1 trước Nepal trên sân Gò Đậu tối 9/10, HLV Kim Sang-sik của đội tuyển Việt Nam tỏ ra hài lòng với kết quả nhưng cho rằng các học trò vẫn còn nhiều điểm cần cải thiện, đặc biệt là ở khả năng tận dụng cơ hội và sự tập trung trong phòng ngự.

Tuyen Viet Nam thang hang sau tran thang Nepal hinh anh

Tuyển Việt Nam thăng hạng sau trận thắng Nepal

22:20 9/10/2025 22:20 9/10/2025

0

Tuyển Việt Nam có chiến thắng ấn tượng với tỷ số 3-1 trước Nepal. Kết quả này mang lại những thay đổi đáng chú ý cho thầy trò HLV Kim Sang-sik trên bảng xếp hạng thế giới.

Tâm Minh

đội tuyển Nepal đội tuyển Nepal Matt Ross Kim Sang-sik

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý