HLV Martinez: 'Ronaldo quá quan trọng để dự bị'

"Ronaldo sẽ ra sân trong trận gặp Georgia vào ngày mai. Cậu ấy quá quan trọng để phải ngồi dự bị", HLV Roberto Martinez của tuyển Bồ Đào Nha trả lời câu hỏi về vị trí của Ronaldo trong trận đấu cuối cùng của Bồ Đào Nha tại vòng bảng EURO 2024.

HLV người Tây Ban Nha nói thêm: "Ronaldo có mùa giải ổn định, thi đấu tất cả trận với số phút thi đấu rất cao. Để duy trì trạng thái thi đấu tốt nhất, sẽ không phải là ý hay nếu để cậu ấy dự bị rồi buộc phải lấy lại phong độ 6 ngày sau đó".

Tại EURO 2024, CR7 chưa ghi được bàn thắng nào nhưng vẫn đang thi đấu khá tốt. Đặc biệt, pha dọn cỗ mới đây của Ronaldo cho Bruno Fernandes trong trận gặp Thổ Nhĩ Kỳ còn giúp tiền đạo người Bồ Đào Nha nhận về vô số lời khen ngợi.

Việc CR7 sẵn sàng từ bỏ cơ hội lập công mười mươi là chuyện hiếm có. Hành động này của siêu sao 39 tuổi được đánh giá cao về mặt ý nghĩa và cho thấy một Bồ Đào Nha đang gắn kết như thế nào tại EURO lần này.

Chưa hết, những phát biểu của HLV Roberto Martinez về tầm quan trọng của CR7 từ khi nhậm chức đến nay còn cho thấy ông rất biết cách "đắc nhân tâm". HLV người Tây Ban Nha đang thành công trong việc ổn định phòng thay đồ của "Selecao châu Âu" vốn quy tụ nhiều cá tính mạnh.

Với đối thủ chỉ là Georgia, CR7 được kỳ vọng sẽ "khai súng". Ngoài ra, trận cuối cùng của vòng bảng EURO 2024 có thể sẽ là cơ hội để HLV Roberto Martinez thử nghiệm thêm nhiều chiến thuật mới cho giai đoạn quan trọng phía trước.

