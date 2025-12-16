Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
HLV Mai Đức Chung: 'Tuyển Philippines rất mạnh, tầm vóc hơn Việt Nam'

HLV tuyển nữ Việt Nam và Philippines cùng đặt quyết tâm cao nhất cho cuộc cạnh tranh tấm HCV môn bóng đá nữ SEA Games 33 vào lúc 19h30 ngày 17/12.

HLV Mai Đức Chung dành sự tôn trọng cho tuyển Philippines. Ảnh: Duy Hiệu.

Phát biểu tại họp báo trưa 16/12, HLV Mai Đức Chung khẳng định tuyển nữ Việt Nam hoàn toàn xứng đáng góp mặt ở trận đấu cuối cùng. "Ngày mai là trận đấu quan trọng nhất. Chúng tôi phải nỗ lực bởi Philippines là đối thủ rất mạnh. Họ vượt qua Thái Lan trong một trận đấu căng thẳng. Philippines có thể lực và tầm vóc tốt hơn chúng tôi, vì vậy đội sẽ phải khắc phục những điểm yếu bộc lộ ở trận thua vòng bảng", ông Chung nhấn mạnh.

Thủ môn Trần Thị Kim Thanh cho biết toàn đội rút ra nhiều bài học quý giá sau thất bại trước Philippines. "Chúng tôi sẽ tuân thủ chặt chẽ đấu pháp của ban huấn luyện, ưu tiên lối chơi bóng ngắn, phối hợp nhỏ, làm tường và chọc khe. Chiến thuật cụ thể sẽ được thể hiện trên sân. Toàn đội sẵn sàng và quyết tâm nỗ lực 100% để bảo vệ thành công tấm HCV", Kim Thanh chia sẻ.

Bên kia chiến tuyến, HLV Mark Torcaso cho hay Philippines bước vào chung kết với tinh thần chiến đấu cao nhất. "Chúng tôi chuẩn bị chiến thuật cho trận đấu này. Tôi không thể tiết lộ chi tiết, nhưng toàn đội rất háo hức khi đối đầu Việt Nam trong trận tranh HCV. Chúng tôi tôn trọng đối thủ và tin đây sẽ là một trận đấu hoàn toàn khác", ông nói.

Nhà cầm quân người Australia nhấn mạnh niềm tự hào khi Philippines lần đầu góp mặt ở chung kết SEA Games và cam kết toàn đội sẽ chiến đấu hết mình vì đất nước.

Philippines có chiến thắng bất ngờ trước Thái Lan ở bán kết.

Cầu thủ Jael-Marie Guy khẳng định thể lực không phải là nỗi lo lớn dù Philippines vừa trải qua trận bán kết căng thẳng. "Chúng tôi tập trung từng trận một, tin tưởng vào sự chuẩn bị và nỗ lực của toàn đội. Philippines rất hào hứng, sẵn sàng và quyết tâm làm tất cả trong trận đấu cuối cùng", cô nói.

Hôm 14/12, tuyển nữ Philippines tạo nên cú sốc khi quật ngã chủ nhà Thái Lan sau loạt sút luân lưu nghẹt thở, lần đầu tiên trong lịch sử giành vé vào chung kết SEA Games. Ở trận bán kết còn lại, tuyển nữ Việt Nam thể hiện sức mạnh vượt trội khi đánh bại Indonesia với tỷ số đậm 5-0.

Đáng chú ý, Philippines thắng Việt Nam 1-0 tại vòng bảng. Do đó, trận chung kết hứa hẹn là màn so tài đỉnh cao giữa bản lĩnh của đương kim vô địch Việt Nam và khát vọng lịch sử của Philippines.

Kiều Oanh - Minh Nghi

từ Thái Lan

