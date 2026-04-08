Chiến thắng 2-1 trên sân Bernabeu trước Real Madrid ở lượt đi tứ kết Champions League rạng sáng 8/4 đã đánh dấu một cột mốc lịch sử dưới triều đại của HLV Vincent Kompany.

HLV Kompany làm nên lịch sử. Ảnh: Reuters.

Theo thống kê, Kompany là HLV đầu tiên của Bayern Munich giành chiến thắng tại sân Bernabeu trong vòng 25 năm qua. Trước đó, Real Madrid đã bất bại trong 8 lần tiếp đón đại diện nước Đức trên sân nhà, khiến thắng lợi vừa qua càng trở nên đáng giá.

Trận đấu diễn ra hấp dẫn ngay từ những phút đầu. Bayern Munich thể hiện sự sắc bén trong khâu tấn công khi Luis Diaz mở tỷ số ở phút 41 sau một pha dứt điểm gọn gàng. Chỉ ít phút sau giờ nghỉ, Harry Kane nhân đôi cách biệt ở phút 46, khiến đội chủ nhà rơi vào thế rượt đuổi. Dù Kylian Mbappe kịp ghi bàn rút ngắn tỷ số, Real Madrid vẫn không thể tránh khỏi thất bại ngay trên sân nhà.

Với cá nhân Kompany, đây là chiến thắng thứ 76 trong 100 trận dẫn dắt Bayern Munich, một thành tích ấn tượng kể từ khi ông tiếp quản đội bóng vào mùa hè năm 2025. Sau 100 trận, chiến lược gia người Bỉ đạt 76 chiến thắng, 13 trận hòa và chỉ 11 thất bại, cùng hiệu số bàn thắng bại vượt trội 302-100.

Thống kê này giúp Kompany đạt trung bình 2,41 điểm mỗi trận, ngang bằng với thành tích của Pep Guardiola trong giai đoạn dẫn dắt Bayern từ năm 2013 đến 2016. Tuy nhiên, ông vẫn xếp sau hai HLV huyền thoại khác của CLB, trong đó đứng đầu là Hansi Flick với 2,53 điểm mỗi trận, người từng đưa Bayern giành cú ăn ba lịch sử năm 2020.

Dù vậy, áp lực dành cho Kompany là không hề nhỏ. Thành công trong nước chưa bao giờ là đủ với Bayern Munich. Thước đo lớn nhất của CLB vẫn là danh hiệu Champions League. Guardiola từng bị đánh giá là chưa đạt thành công trọn vẹn khi không thể vô địch châu Âu cùng đội bóng, trong khi Jupp Heynckes và Flick đều đã làm được điều đó.

5 bản hợp đồng thất bại của Bayern Munich Ngoài những bản hợp đồng thành công, Bayern Munich cũng không ít lần đem về những bản hợp đồng để lại sự tiếc nuối và thất vọng