HLV Kim Sang-sik và 'quân xe' nguy hiểm Đình Bắc

Tối 16/1, U23 Việt Nam bước vào trận tứ kết giải U23 châu Á gặp UAE, đối thủ nhiều duyên nợ và cũng là thước đo thực sự cho tài cầm quân, đánh cờ của HLV Kim Sang-sik.

HLV Kim Sang-sik giống như tay chơi cờ lão luyện.

Trước giờ bóng lăn, cái tên được nhắc đến nhiều nhất lại không phải một trụ cột đá chính. Đó là Nguyễn Đình Bắc, cầu thủ thường xuyên chỉ xuất hiện từ hiệp hai, nhưng liên tục trở thành người thay đổi cục diện.

Cách ông Kim Sang-sik sử dụng Đình Bắc khiến nhiều người có cảm giác đang theo dõi một ván cờ tướng kín kẽ, nơi quân mạnh nhất không vội lộ diện, mà được giữ lại cho thời điểm quyết định.

Đình Bắc, “quân xe” được giấu trong thế cờ giằng co

Trong cờ tướng, “xe” là quân có sức mạnh lớn nhất, tầm hoạt động rộng, khả năng xoay chuyển cục diện nếu đặt đúng thế. Vì thế mới có những khẩu quyết quen thuộc như “khai cuộc tranh tiên, xuất xa vi thượng” hay “tam bộ xuất xa”, nhấn mạnh việc sớm đưa xe ra trận để chiếm thế chủ động. Theo logic ấy, xuất xe chậm thường bị coi là điều tối kỵ.

Nhưng HLV Kim lại chọn cách đi ngược. Ông không vội đưa Đình Bắc, "quân xe" lợi hại nhất trong tay, vào sân ngay từ đầu. Trái lại, cầu thủ sinh năm 2004 thường được giữ lại đến hiệp hai, như một quân bài tẩy chờ đúng khoảnh khắc. Đó không phải sự do dự, mà là một chủ ý rõ ràng.

Đình Bắc không phải mẫu cầu thủ cần nhiều thời gian để “làm nóng”. Điểm mạnh của anh nằm ở tốc độ, khả năng đột phá trực diện và tâm lý sẵn sàng chơi một canh bạc tất tay.

Khi đối thủ còn sung sức, hàng thủ còn giữ được cự ly và sự tỉnh táo, những pha bứt tốc ấy dễ bị khóa chặt hoặc bị bào mòn dần. Nhưng khi thế trận đã giãn ra, khi đối phương bắt đầu chậm nhịp vì phải chống đỡ liên tục, “quân xe” ấy mới phát huy trọn vẹn giá trị.

Đình Bắc là quân bài quan trọng của U23 Việt Nam.

Thực tế chứng minh điều đó ở trận gặp Saudi Arabia tại vòng bảng U23 châu Á. Hiệp một, U23 Việt Nam gặp không ít khó khăn. Thế trận giằng co, sức ép từ đội chủ nhà khiến Việt Nam phải ưu tiên phòng ngự và giữ cấu trúc. Nhưng sang hiệp hai, khi HLV Kim tung Đình Bắc vào sân, bức tranh thay đổi.

Những pha tăng tốc của Đình Bắc liên tục khoét sâu vào hành lang phải của Saudi Arabia. Hàng thủ đối phương, vốn đã tiêu hao nhiều năng lượng, bắt đầu lộ ra những khoảng trống.

Và từ một tình huống như thế, Đình Bắc ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Một cú “lăn xe” đúng lúc, đủ để kết thúc ván cờ.

Điều đáng nói là HLV Kim không dùng Đình Bắc để áp đảo sớm. Ông chấp nhận một hiệp một giằng co, thậm chí chịu đựng. Các cầu thủ đá chính được sử dụng để làm nhiệm vụ tiêu hao, bào mòn thể lực đối thủ.

Khi thời cơ chín muồi, "quân xe" Đình Bắc mới xuất trận, không phải để tạo ưu thế, mà để chốt hạ. Đó là dấu hiệu của một người đánh cờ cao tay.

Nghệ thuật xuất quân có tính toán?

Nếu chỉ nhìn vào khẩu quyết cổ điển, cách làm của HLV Kim Sang-sik dường như đi ngược nguyên lý - tung quân cờ mạnh nhất vào muộn. Nhưng cờ, cũng như bóng đá hiện đại, không chỉ là tập hợp những công thức cố định. Nhiều cao thủ cờ tướng sẵn sàng hy sinh việc xuất xe sớm để giữ thế, kiểm soát nhịp và chờ đòn đánh có sát thương cao nhất.

Triết lý ấy phản chiếu rất rõ trong cách U23 Việt Nam vận hành. Hiệp một thường là giai đoạn đội bóng của ông Kim phòng ngự, làm tiêu hao năng lượng đối thủ.

Đội hình được tổ chức chặt chẽ, ưu tiên an toàn. U23 Việt Nam không cố kiểm soát bóng bằng mọi giá, cũng không lao lên tấn công ào ạt. Họ chấp nhận thế trận cân bằng, thậm chí lép vế về thời lượng cầm bóng, miễn là giữ được cấu trúc và tinh thần.

Sang hiệp hai, HLV Kim Sang-sik bắt đầu “đọc” trận đấu. Ông quan sát xem đối thủ yếu ở đâu, mắt xích nào chậm nhịp, khoảng trống nào bắt đầu lộ ra.

Khi dữ liệu đủ rõ, "quân xe" mang tên Đình Bắc được tung vào sân. Đó không phải sự chậm chạp, mà là một cú xuất quân có tính toán, đánh thẳng vào điểm yếu đã bị bào mòn suốt hiệp đầu.

Đối thủ sắp tới của U23 Việt Nam là U23 UAE, đội bóng thường chơi hưng phấn trong hiệp một nhưng sa sút rõ rệt sau giờ nghỉ. Đó là mảnh đất màu mỡ cho một nước “xuất xe muộn”. Đình Bắc, với tốc độ và sự táo bạo, hoàn toàn có thể trở thành mũi khoan lợi hại khi đối phương bắt đầu xuống sức.

Nhưng bóng đá cũng giống cờ tướng ở chỗ: khi đối thủ đoán được nước đi, cao thủ thường chọn cách khác. Khi tất cả đều chờ Kim Sang-sik “xuất xe chậm”, không loại trừ khả năng ông lại mở cửa cho xe qua sông từ sớm, áp sát cấm địa và tung đòn bất ngờ. Đó chính là sự khó lường của một HLV biết giấu bài.

Đình Bắc vì thế không chỉ là một cầu thủ dự bị chiến lược. Anh là biểu tượng cho cách ông Kim Sang-sik tiếp cận trận đấu: kiên nhẫn, tính toán và sẵn sàng ra đòn quyết định khi thời điểm đến.

Trong một giải đấu ngắn ngày, nơi sai lầm nhỏ có thể trả giá bằng cả hành trình, việc giữ trong tay một “quân xe” như thế là lợi thế không nhỏ.

Ván cờ với UAE sắp mở ra. Quân xe có thể tiếp tục chờ đợi, hoặc bất ngờ lăn bánh ngay từ đầu. Nhưng dù xuất hiện theo cách nào, Đình Bắc vẫn là quân cờ khiến đối thủ phải dè chừng nhất.

Và đó có lẽ chính là điều Kim Sang-sik mong muốn: buộc đối phương phải suy nghĩ, ngay cả khi quân xe vẫn còn nằm yên trên bàn cờ.