HLV Kim Sang-sik: ‘Đấu U23 Philippines như trận chung kết’

“Tôi có vài lời sau chiến thắng gửi tới các cầu thủ chưa thi đấu và cả các cầu thủ đã thi đấu. Hôm nay các bạn đã rất vất vả rồi. Trước mắt chúng ta còn hai trận đấu nữa. Các bạn phải nghĩ cả hai trận sắp tới đều là trận chung kết, kể cả trận bán kết với Philippines”, HLV Kim nói với các học trò trong phòng thay đồ, theo trang chủ VFF.

Chiến thắng 2-1 trước U23 Campuchia giúp U23 Việt Nam giành ngôi đầu bảng B và vào bán kết giải U23 Đông Nam Á. Tuy nhiên, màn trình diễn của “những chiến binh sao vàng” trong trận đấu chưa đủ thuyết phục. Các học trò của HLV Kim Sang-sik không tạo được thế trận vượt trội, bỏ lỡ nhiều cơ hội và suýt để đối thủ cầm hòa. Sự thiếu chắc chắn ở hàng thủ và khả năng dứt điểm chưa hiệu quả là những điểm cần cải thiện nếu muốn đi xa hơn.

Thử thách tiếp theo của U23 Việt Nam là U23 Philippines, đội nhì bảng có thành tích tốt nhất và lần đầu tiên vào bán kết giải đấu. Không chỉ hưng phấn về tinh thần, U23 Philippines còn sở hữu dàn cầu thủ nhập tịch có thể hình và thể lực vượt trội. Trước tình hình đó, HLV Kim nhấn mạnh: “Chúng ta phải chuẩn bị thật tốt. Hai trận đấu tới chúng ta phải quản lý cơ thể mình thật tốt, cả về thể lực, ăn uống, nghỉ ngơi đều rất quan trọng. Chúng ta đang thể hiện rất tốt và mọi người hãy tự tin hơn nữa, dũng cảm hơn nữa. Mọi người hãy tin tưởng lẫn nhau và thi đấu thật tốt nhé".

Trong buổi họp báo sau trận, ông Kim Sang-sik cho rằng Philippines là đối thủ vừa sức hơn so với Indonesia. Tuy nhiên, U23 Việt Nam không được phép chủ quan, nhất là khi giải đấu đã bước vào vòng knock-out, nơi mọi sai lầm đều phải trả giá.

