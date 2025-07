Phạm Lý Đức nén đau thi đấu, ghi bàn cho U23 Việt Nam

Trong lúc U23 Việt Nam khởi động trước trận đấu, trung vệ Lý Đức bất ngờ gặp vấn đề ở vùng cổ chân. Anh được bác sĩ chăm sóc và xịt thuốc giảm đau để có thể tiếp tục thực hiện các bài tập làm nóng.

Tuy nhiên, tình trạng của cầu thủ sinh năm 2003 khiến ban huấn luyện phải chuẩn bị phương án dự phòng. HLV thể lực Cedric Rogers yêu cầu hai trung vệ Lê Văn Hà và Đặng Tuấn Phong sẵn sàng thay thế, đề phòng trường hợp xấu nhất.

Khi toàn đội di chuyển vào phòng thay đồ để chuẩn bị cho trận đấu chính thức, Lý Đức được xịt giảm đau thêm một lần nữa cũng như kiểm tra khả năng ra sân. Quyết tâm thi đấu của trung vệ thuộc biên chế HAGL được đền đáp. Anh không chỉ hoàn thành nhiệm vụ phòng ngự, mà còn trực tiếp ghi bàn mở tỷ số cho U23 Việt Nam ở phút 35, sau pha đánh đầu chuẩn xác từ quả phạt góc của Khuất Văn Khang.

Tuy nhiên, sang hiệp 2, Lý Đức tiếp tục bị đau sau một pha va chạm mạnh với cầu thủ Campuchia. Anh buộc phải rời sân nhường chỗ cho Đặng Tuấn Phong ở phút 71. Sau trận, Lý Đức phải băng bó và nhiều khả năng chỉ có thể tập hồi phục trong buổi tập ngày 23/7.

Màn trình diễn của Lý Đức là minh chứng cho tinh thần thi đấu quả cảm, sẵn sàng hy sinh vì tập thể của các cầu thủ trẻ U23 Việt Nam trên hành trình chinh phục ngôi vương Đông Nam Á.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.