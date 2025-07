U23 Philippines tự tin trước trận bán kết gặp U23 Việt Nam

“Chúng tôi rất phấn khích khi lọt vào bán kết. Toàn đội sẽ tiến về phía trước, bất chấp đối thủ là ai. Tôi rất tự hào về các cầu thủ của mình. Họ sẽ biết cách biến giấc mơ bóng đá Philippines thành sự thật”, Chủ tịch PFF - John Gutierrez, phát biểu đầy cảm xúc ngay sau khi biết đối thủ tiếp theo của U23 Philippines là U23 Việt Nam.

U23 Philippines giành quyền vào bán kết với tư cách đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, đội bóng này vượt qua được vòng bảng tại giải U23 Đông Nam Á.

Trong khi đó, U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik vào bán kết với ngôi nhất bảng B, sau hai chiến thắng ấn tượng trước U23 Lào và U23 Campuchia. Trận bán kết giữa hai đội sẽ diễn ra lúc 16h ngày 25/7 trên sân Gelora Bung Karno tại Jakarta, Indonesia.

Dù U23 Việt Nam được đánh giá cao hơn với tư cách là đương kim vô địch giải đấu và là một trong những đội bóng mạnh nhất khu vực, người đứng đầu PFF vẫn thể hiện sự lạc quan và niềm tin vào thầy trò HLV Rob Gier.

“Kỳ tích lọt vào bán kết không chỉ là phần thưởng cho nỗ lực không ngừng nghỉ của các cầu thủ, mà còn là bước tiến dài trong chiến lược phát triển bóng đá trẻ của Philippines. Chúng tôi đã tập hợp được những tài năng trẻ tốt nhất, cả trong nước lẫn kiều bào, và họ đã chiến đấu bằng tất cả niềm tự hào dân tộc”, ông Gutierrez nhấn mạnh.

Chủ tịch PFF cũng gọi đây là “khoảnh khắc lịch sử” đối với bóng đá trẻ Philippines, khi đội bóng lần đầu góp mặt ở vòng đấu dành cho bốn đội mạnh nhất khu vực. Ông kỳ vọng đây là chất xúc tác quan trọng để bóng đá Philippines tiếp tục đầu tư và phát triển lực lượng trẻ trong những năm tới.

Sau trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Philippines, cặp đấu còn lại giữa chủ nhà Indonesia và Thái Lan sẽ diễn ra lúc 20h cùng ngày, cũng trên sân Gelora Bung Karno. Giải U23 Đông Nam Á 2025 đang dần đi đến hồi kết với sự cạnh tranh khốc liệt của những đội bóng hàng đầu khu vực.

