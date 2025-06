HLV Inter Miami: 'Thắng Porto là ngày lịch sử của CLB'

Inter Miami làm nên lịch sử khi trở thành câu lạc bộ đầu tiên của MLS đánh bại một đội bóng châu Âu trong một giải đấu chính thức, sau chiến thắng 2-1 đầy kịch tính trước Porto. HLV Javier Mascherano bày tỏ sự phấn khích trong buổi họp báo sau trận đấu.

“Tôi muốn chúc mừng các cầu thủ về màn trình diễn của họ", HLV Mascherano chia sẻ. “Tôi cảm thấy tự hào khi thấy các cầu thủ chơi với sự dũng cảm, cả khi có và không có bóng. Hôm nay, chúng tôi chứng minh rằng đội có thể đương đầu với bất kỳ CLB nào trên thế giới".

Dù để thủng lưới sớm do quả phạt đền của Samu Aghehowa bên phía Porto ở phút thứ 8, Inter Miami không hề nản lòng. Hai pha lập công của Segovia và Lionel Messi giúp CLB MLS lội ngược dòng thành công trong hiệp hai.

“Nếu chúng tôi có một kế hoạch và cùng nhau thực hiện nó một cách quyết tâm, đội có thể đối đầu với mọi đối thủ", Mascherano nói. “Cách mà đội vượt qua những khó khăn trong trận đấu, giữ vững bản sắc của mình, thật đáng khâm phục. Mọi người đều cam kết với những gì chúng tôi đang cố gắng thực hiện".

Mascherano gọi đây là một “ngày lịch sử” cho Inter Miami. HLV người Argentina cũng không quên ca ngợi Messi, người ghi bàn thắng quyết định từ một quả đá phạt ở phút 54, giúp đội lội ngược dòng thành công.

“Cậu ấy là nhân tố quan trọng, góp phần giúp Inter Miami đương đầu mọi đối thủ. Sự khát khao của Messi tiếp tục được thể hiện ở bất kỳ cấp độ nào. Cậu ấy dẫn dắt đội bóng và chỉ cho chúng tôi con đường cần phải đi", Mascherano nói.

Chiến thắng này giúp Inter Miami có được 4 điểm, bằng với Palmeiras nhưng xếp sau đại diện Brazil ở bảng A do thua hiệu số. Hai đội sẽ đối đầu trực tiếp ở lượt cuối vào ngày 24/6.

"La Roja" đã thay đổi thế nào? Động lực nào đã biến một đội bóng từng mang danh "Vua vòng loại" trở thành độc cô cầu bại suốt giai đoạn 2008-2012 là điều La Roja: How soccer conquered Spain and how spanish soccer conquered the world của Jimmy Burns chia sẻ.