HLV Graham Potter nguy cơ bị sa thải

Thuyền trưởng West Ham United đối mặt áp lực lớn ngay sau vòng khai màn Premier League 2025/26, khi đội nhà để thua 0-3 đầy bạc nhược trước Sunderland.

Thất bại trước Sunderland là lời cảnh báo cho HLV Potter.

Đêm 16/8, trên sân Ánh sáng, tân binh Sunderland nhấn chìm West Ham 3-0 ở vòng 1 Premier League, qua đó tạo bất ngờ lớn nhất trong loạt trận đầu tiên. Việc West Ham để thua đậm trước một tân binh như Sunderland khiến ban lãnh đạo đội bóng không hài lòng.

Theo The Guardian, thất bại 0-3 trước Sunderland đặt HLV Potter vào tình thế khó khăn ngay từ đầu mùa giải. Ông có thể trở thành HLV đầu tiên bị sa thải tại Premier League 2025/26, nếu tình hình ở West Ham không được nhanh chóng cải thiện.

Hồi tháng 1, West Ham bổ nhiệm Graham Potter làm HLV trưởng thay Julen Lopetegui. Trong giai đoạn dẫn dắt West Ham ở nửa sau mùa giải 2024/25, HLV này cũng không gây ấn tượng với tỷ lệ thắng khá thấp.

Tuy nhiên, ban lãnh đạo "Búa tạ" vẫn cho ông thêm thời gian để sửa chữa những sai lầm từ thời Lopetegui và cựu giám đốc thể thao Tim Steidten. Sau mùa hè chuẩn bị, HLV Potter chịu áp lực lớn để đạt được kết quả tích cực ngay trong giai đoạn đầu mùa giải 2025/26.

Tuy nhiên, việc West Ham chơi lép vế hoàn toàn trước tân binh Sunderland khiến ban lãnh đạo đội bóng không hài lòng. Ban lãnh đạo đội bóng thành London sẵn sàng thay đổi toàn bộ diện mạo đội bóng ngay giai đoạn đầu mùa giải, để tránh rơi vào vết xe đổ như mùa trước.

Áp lực với HLV Potter lúc này khá lớn, bởi người hâm mộ và ban lãnh đạo West Ham không muốn CLB ngụp lặn trong cuộc chiến trụ hạng như mùa trước.