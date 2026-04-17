HLV Enrique đã đúng với Mbappe

HLV Luis Enrique đang chứng minh tầm nhìn của mình tại Paris Saint-Germain sau quyết định gạch tên Kylian Mbappe khỏi kế hoạch cách đây hai năm.

PSG mạnh hơn khi không Mbappe. Ảnh: Reuters.

PSG vừa giành quyền vào bán kết Champions League mùa này sau hai chiến thắng cùng tỷ số 2-0 trước Liverpool. Thành công hiện tại không chỉ phản ánh sự tiến bộ về chuyên môn mà còn củng cố quan điểm mà ông từng đưa ra liên quan đến Mbappe.

PSG dưới thời HLV Enrique đang trình diễn một bộ mặt hoàn toàn khác: kỷ luật, gắn kết và giàu tính tập thể. Thay vì phụ thuộc vào các cá nhân xuất sắc, đại diện Ligue 1 xây dựng lối chơi dựa trên pressing, tổ chức chặt chẽ và khả năng thích nghi trước những đối thủ mạnh. Chính điều này giúp họ trở thành một trong những ứng viên nặng ký cho chức vô địch châu Âu.

Sự chuyển mình của PSG không phải là điều bất ngờ. Ngay từ mùa trước, đội bóng đã cho thấy dấu hiệu thay đổi khi hướng đến một hệ thống cân bằng hơn, giảm sự phụ thuộc vào các siêu sao. Việc duy trì triết lý này đã mang lại hiệu quả rõ rệt, giúp PSG trưởng thành hơn về bản lĩnh thi đấu.

PSG là ứng viên sáng giá cho chức vô địch Champions League. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, bức tranh tại Real Madrid lại mang màu sắc trái ngược. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha dù sở hữu Mbappe, một trong những ngôi sao hàng đầu thế giới, vẫn không thể chuyển hóa sức mạnh cá nhân thành danh hiệu. Việc bị Bayern Munich loại khỏi Champions League càng làm nổi bật thực tế rằng việc sở hữu nhiều ngôi sao không đồng nghĩa với thành công tập thể.

Kết quả này cũng làm thay đổi cục diện giải đấu khi Bayern sẽ chạm trán PSG ở bán kết. Đây được xem là thử thách lớn nhất để kiểm chứng tham vọng và sự tiến bộ của đội bóng nước Pháp, trong bối cảnh họ chỉ còn cách chức vô địch hai trận đấu.

Nhìn rộng hơn, hành trình của PSG đang phần nào xác nhận triết lý mà HLV Enrique theo đuổi: bóng đá hiện đại đòi hỏi một tập thể gắn kết hơn là sự phụ thuộc vào cá nhân. Khi PSG ngày càng hoàn thiện, còn Real Madrid tiếp tục trải qua mùa giải không danh hiệu, những gì chiến lược gia người Tây Ban Nha từng chia sẻ giờ đây không còn là dự đoán, mà đã trở thành thực tế rõ ràng trên sân cỏ châu Âu.

