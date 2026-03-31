HLV đội dự World Cup mất việc trước thềm giải đấu

Liên đoàn Bóng đá Ghana quyết định chia tay HLV Otto Addo chỉ 72 ngày trước khi World Cup khởi tranh.

Liên đoàn Bóng đá Ghana (GFA) thông báo chấm dứt hợp đồng với HLV Otto Addo vào ngày 31/3, chỉ 71 ngày trước khi World Cup 2026 bắt đầu.

Quyết định được đưa ra ngay sau thất bại 1-2 của Ghana trước Đức trong trận giao hữu tại Stuttgart. Trước đó ít ngày, đội bóng này cũng thua đậm 1-5 trước Áo. Hai kết quả liên tiếp khiến áp lực gia tăng với ban huấn luyện.

Trong thông báo chính thức, GFA xác nhận việc chia tay HLV trưởng đội tuyển quốc gia nam có hiệu lực ngay lập tức.

Otto Addo được bổ nhiệm vào tháng 3/2024. Tuy nhiên, ông không thể giúp Ghana giành quyền tham dự Cúp bóng đá châu Phi 2025, dù đội hình có sự góp mặt của nhiều cầu thủ đang thi đấu tại Premier League như Antoine Semenyo và Mohammed Kudus.

Trong thời gian dẫn dắt đội tuyển, Addo có tổng cộng 22 trận, giành 8 chiến thắng và nhận 9 thất bại.

Ghana đã giành quyền tham dự World Cup lần thứ 5 trong lịch sử. Tại giải đấu sắp tới, họ nằm ở bảng L cùng Croatia, Anh và Panama.

Việc thay đổi HLV sát thời điểm giải đấu lớn đặt ra thách thức không nhỏ với Ghana trong quá trình chuẩn bị cho World Cup 2026.