HLV Bồ Đào Nha hứng bão phẫn nộ

HLV Roberto Martinez hứng chịu nhiều chỉ trích sau khi không thể giúp Bồ Đào Nha cạnh tranh chức vô địch World Cup 2026.

Martinez hứng bão phẫn nộ. Ảnh: Reuters.

Dù sở hữu một trong những đội hình đắt giá nhất giải đấu, Bồ Đào Nha gây thất vọng khi thua Tây Ban Nha 0-1 và dừng bước ngay vòng 16 đội.

Trên BBC, cựu tiền đạo Chris Sutton đưa ra những nhận xét gay gắt về Martinez. Sutton nói: "Roberto Martinez đang làm cái gì vậy? Cách ông ấy dẫn dắt đội bóng này thật sự là một điều đáng xấu hổ! Martinez từng phá hỏng cơ hội của tuyển Bỉ khi họ sở hữu một 'thế hệ vàng' đủ sức làm nên những điều vĩ đại, nhưng cuối cùng lại trở thành trò cười. Giờ đến lượt Bồ Đào Nha".

Quan điểm của Sutton nhận được nhiều sự đồng tình trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng vấn đề của Bồ Đào Nha không nằm ở chất lượng cầu thủ mà ở khả năng cầm quân của Martinez.

Trong tay chiến lược gia này là hàng loạt ngôi sao như Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha, Joao Neves, Joao Cancelo và Nuno Mendes. Tuy nhiên, đội tuyển thường xuyên bị đánh giá thiếu ý tưởng trong tấn công, vận hành rời rạc và không tạo được bản sắc chiến thuật rõ ràng.

Một bộ phận CĐV kêu gọi sa thải HLV Martinez và bổ nhiệm một chiến lược gia nội dẫn dắt đội tuyển. Nhiều chuyên gia cũng cho rằng Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha cần cân nhắc thay đổi trên băng ghế huấn luyện nếu muốn khai thác tối đa tiềm năng của thế hệ cầu thủ tài năng hiện tại.

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